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Известия.ru

В НПО им. С.А. Лавочкина оценили успех миссии «Луна-25» не менее чем в 80%

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Вероятность успеха первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» должна составить не менее 80%. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО им. С.А. Лавочкина.

«В соответствии с техническим заданием вероятность успешной реализации миссии должна быть не менее 80%», — рассказали в пресс-службе.

Цель проекта «Луна-25» — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что аппарат «Венера-Д», который станет первой в истории России миссией на Венеру, запустят после 2030 года. В настоящее время ведется разработка эскизного проекта на космический комплекс.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
Луна
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