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ТАСС

Эксперт считает, что после победы России Украина потеряет большую часть территории

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Военные в зоне СВО
Военные в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Американский политолог Джон Миршаймер отметил, что ни одна из сторон не пойдет на территориальные уступки, поэтому конфликт, вероятно, рано или поздно будет заморожен

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. Конфликт между РФ и Украиной завершится превращением последней в нефункционирующее государство-обрубок, которое не будет удовлетворять критериям вступления в ЕС или НАТО. Такую точку зрения высказал в понедельник в интервью гонконгской газете South China Morning Post американский политолог Джон Миршаймер.

"Они [россияне] не завоюют всю Украину. Но Украина потеряет большие куски территории. Русские хотят завоевать больше, чем 23%, которые они уже завоевали. Мой прогноз в том, что они завоюют где-то 43% Украины. Они закончат на завоевании Крымского полуострова и восьми разных регионов, а это будет представлять из себя действительно большую часть территории, которая в самом деле близка к половине", - сказал он.

"То, что останется от Украины, будет нефункционирующим государством-обрубком, которое будет не в состоянии пойти на значительную войну против России. И оно также не будет удовлетворять критериям вступления в ЕС и НАТО", - отметил Миршаймер.

Политолог подчеркнул, что не видит перспективы мирного урегулирования. Он отметил, что ни одна из сторон не пойдет на территориальные уступки, поэтому конфликт, вероятно, рано или поздно придет в замороженное состояние.

11-12 июля прошел саммит НАТО в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. Как отметил Столтенберг, альянс намерен гарантировать, чтобы после завершения конфликта у Украины были эффективные договоренности в области обеспечения безопасности. 

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