Эксперт считает, что после победы России Украина потеряет большую часть территории

Американский политолог Джон Миршаймер отметил, что ни одна из сторон не пойдет на территориальные уступки, поэтому конфликт, вероятно, рано или поздно будет заморожен

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. Конфликт между РФ и Украиной завершится превращением последней в нефункционирующее государство-обрубок, которое не будет удовлетворять критериям вступления в ЕС или НАТО. Такую точку зрения высказал в понедельник в интервью гонконгской газете South China Morning Post американский политолог Джон Миршаймер.

"Они [россияне] не завоюют всю Украину. Но Украина потеряет большие куски территории. Русские хотят завоевать больше, чем 23%, которые они уже завоевали. Мой прогноз в том, что они завоюют где-то 43% Украины. Они закончат на завоевании Крымского полуострова и восьми разных регионов, а это будет представлять из себя действительно большую часть территории, которая в самом деле близка к половине", - сказал он.

"То, что останется от Украины, будет нефункционирующим государством-обрубком, которое будет не в состоянии пойти на значительную войну против России. И оно также не будет удовлетворять критериям вступления в ЕС и НАТО", - отметил Миршаймер.

Политолог подчеркнул, что не видит перспективы мирного урегулирования. Он отметил, что ни одна из сторон не пойдет на территориальные уступки, поэтому конфликт, вероятно, рано или поздно придет в замороженное состояние.

11-12 июля прошел саммит НАТО в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. Как отметил Столтенберг, альянс намерен гарантировать, чтобы после завершения конфликта у Украины были эффективные договоренности в области обеспечения безопасности.