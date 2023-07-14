Новая ракета для Украины: в США завершились испытания AIM-120D-3 класса «воздух-воздух»

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10 июля 2023 года ВВС США и американская корпорация Raytheon успешно завершили испытания новой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D-3 AMRAAM, окончившиеся отстрелом УР с истребителя F-16.

Мы наращиваем производство AMRAAM до более высоких темпов, чем когда-либо прежде в истории этой программы. Благодаря значительно возросшей функциональности, производительности и технологичности, а также завершению программы летных испытаний мы гарантируем, что истребители могут рассчитывать на пятое поколение AMRAAM и достаточное их количество в своем арсенале

- отметили один из руководителей Raytheon, слова которого приводятся на сайте субподрядчика RTX.

AIM-120D-3 – это самый продвинутый вариант ракеты AMRAAM, разработанный в рамках программы Form, Fit, Function Refresh (F3R), в ходе реализации которой были обновлены платы управления в секции наведения УР и появилась возможность постоянно совершенствовать программное обеспечение. AIM-120D-3 является единственной УР с радиолокационным наведением, которую может применять F-35.

Эксплуатационные испытания AIM-120D-3 включали боевые стрельбы с платформ 4-го и 5-го поколений авиации США.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, ранее, в сентябре 2022 года и в июне 2023 года, Пентагон подписал контракты, предусматривающие поставки крупных партий новых ракет. Конечными пользователями AIM-120D-3, полученных в рамках данных соглашений, станут Украина, Британия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, Финляндия, Венгрия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швейцария.

После получения Украиной истребителей F-16 новая ракета станет одним из видов используемого ВС ВСУ вооружения.