Саммит НАТО в Вильнюсе заложил основу для нового глобального военного противостояния

В ходе прошедшего саммита страны-участницы приняли программу многолетней военной помощи Киеву и одобрили план обороны альянса от России

Саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля стал, на первый взгляд, на удивление пустым и пресным. Но только на первый взгляд.

Да, он не содержал ярких, сенсационных, неожиданных решений ни по одному из пунктов своей программы. Если смотреть на саммит с позиции Украины - он не оправдал ожиданий. Но саммит был не об Украине и не для Украины.

В Вильнюсе лидеры НАТО заложили основы долгосрочного плана по спасению западного миропорядка военными средствами - утвердили чертеж нового глобального военного противостояния и холодной войны. Успех этого плана не гарантирован, но они будут очень стараться.

В этом смысле саммит стал историческим.

Подтвержденные на бумаге обязательства стран НАТО и партнеров альянса поставлять оружия Украине, чтобы "обеспечить победу на поле боя" - не новость.

Новость - это принятая на саммите программа многолетней военной помощи Киеву, которая должна продолжаться и после завершения конфликта. Более того, принятое после саммита заявление G7 прямо гласит, что Украина должна получить такие военные возможности, чтобы быть способной самостоятельно сдерживать любую новую агрессию России в будущем. То есть, это обязательство обеспечить сверхмилитаризацию Украины после завершения конфликта. Но одна из целей российской Специальной военной операции - это демилитаризация Украины. То есть, это решение саммита НАТО уже создает неразрешимое противоречие для переговоров о мире. Альянс провоцирует Россию на ведение боевых действий до полной ликвидации украинской государственности, поскольку в любом ином случае, Россия получит гораздо более опасного и жаждущего реванша противника у своих границ.

Обещание после конфликта начать процедуру приема Украины в НАТО, пусть и с оговорками о необходимости "выполнения всех критериев и единогласного одобрения со стороны стран НАТО", бьет в ту же цель. России опять не оставляют выбора для достижение мира с Украиной, как с самостоятельным государством, поскольку его сохранение ведет к ее приему в НАТО, что противоречит второй цели СВО.

Саммит НАТО практически ликвидировал дипломатические возможности прекращения конфликта.

Второй блок решений НАТО - это одобрение плана обороны от России уже самого альянса. Этот план в 7,5 раз увеличивает численность сухопутных сил, постоянно находящихся под командованием НАТО - с нынешних 40 тыс. до 300 тыс. человек. Им будут приданы значительные морские и воздушные силы, а также кибернетические и космические возможности. И это не единственные силы, которые будут разворачиваться у границ России, они будут лишь дополнять армии приграничных с Россией государств. Плюс в этих же странах могут и будут разворачиваться на основаниях различных двусторонних договоренностей американские, канадские и западноевропейские части. В Польше уже сейчас численность американских военных превышает 10 тыс. человек. Особое внимание страны НАТО решили уделить созданию систем ПВО и ПРО.

И это по всей границе России и НАТО - от Баренцева до Черного моря. Заявления, что разворачиваемые у российских границ силы "служат только для обороны", вряд ли кто будет слушать.

После этого для новой разрядки отношений России и НАТО когда-то в отдаленном будущем понадобятся огромные усилия.

Для поддержания этих сил в Европе все страны альянса юридически обязались вывести свои оборонные расходы на уровень выше 2% ВВП. Для справки: на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, страны НАТО приняли решение довести свои военные расходы до 2% за 10 лет - до 2024 года. По состоянию на 2022 год только 8 из 31 страны НАТО достигли этой отметки. Теперь это не целевой, а минимальный показатель. И он безусловно будет достигнут, иначе страны НАТО просто не смогут компенсировать потерянные в ходе боев на Украине запасы вооружений и боеприпасов. Для этого странам альянса предстоит быстрыми темпами наращивать инвестиции в военную промышленность, открывать новые военные производства.

Это поменяет всю структуру экономики в Европе. Лишних денег там нет - Еврокомиссия уже призвала страны ЕС вносить сверхплановые взносы в бюджет сообщества из-за Украины. В условиях санкций и попыток осуществить дорогостоящий "зеленый переход" Евросоюзу для инвестиций в оборону неизбежно придется урезать другие расходы. Новая экономическая модель Европы может выглядеть как "зеленая военная экономика". Насколько этот гибрид будет жизнеспособен - покажет время, но ясно одно - для его существования нужна война или множество локальных конфликтов, иначе разрастающимся производителям оружия и боеприпасов будет некуда их сбывать.

Экономические решения саммита НАТО также предопределяют в Европе долгосрочную ситуацию военного противостояния.

На перспективу страны НАТО и их партнеры из АТР - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, договорились тесно сотрудничать по противодействию Китаю, хотя и упомянули, что пока не рассматривают Китай как военного противника. Впрочем, в информационном, экономическом, технологическом, торговом и военно-техническом плане меры для этого противостояния уже активно разрабатываются. Обкатанные на Европе механизмы стимулирования военного противостояния вероятно будут в скором времени перенесены и на Азию.

Кому и зачем нужно стимулирование глобального военного противостояния НАТО с Россией и Китаем?

Оно нужно США для спасения доллара. Роль мировой резервной валюты - кровеносной системы мировой экономики - давно обусловлена не столько экономическим, сколько военным доминированием США. Наличием у США реальной возможности и права сильного для уничтожения любого оппонента, который бы пытался оспаривать американские правила.

Утрата военной гегемонии приведет к потере мировых позиций американской валюты. Это крах не только для глобального западного порядка, но и, весьма вероятно, для США, как государства. Госдолг США превышает $31 трлн, это более 123% американского ВВП. При сохранении мирового военного доминирования размер госдолга для финансовой стабильности США значения практически не имеет. Его оплачивает весь мир. Разрушение доминирования - это дефолт.

Крах России после начала СВО для США имел бы огромное значение, совершенно безотносительно Украины, ее суверенитета или территориальной целостности. Вашингтону нужно было продемонстрировать всему миру, что Америка способна жестко наказать тех, кто бросает ей вызов, и тем самым восстановить веру в свое могущество.

План "А" заключался в разрушении экономики и государства в России за первую половину 2022 года с помощью "адских санкций". Экономический блицкриг провалился. Его вариацией стала идея быстро разгромить Россию в результате наступлений ВСУ, накачанных техникой, наемниками, советниками, средствами разведки, связи и логистики НАТО. Тоже безрезультатно.

Саммит в Вильнюсе "включил" план "Б". США уже не надеются на "чистую победу". Теперь Вашингтон играет вдолгую - он намерен снова стать такой военной силой, которой более никто не решится бросить вызов - победить "по очкам". Конфликт на Украине США постараются сделать бессрочным и использовать, с одной стороны, для ослабления России, а с другой, как предлог для быстрого превращения НАТО из структуры для точечных операций в отдаленных регионах мира, в реальный инструмент глобальной войны, и, соответственно, глобального доминирования в интересах США. Сначала в Европе - против России, а затем военная сила должна начать проецироваться на Азию - против Китая.

По оценке главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, на такую трансформацию НАТО потребуются годы. Все это время конфликт на Украине должен продолжаться - США будут делать все, чтобы не допустить явной победы России. Вашингтон может пойти на некоторую заморозку конфликта, но с условием, чтобы она не соблюдалась до конца. Как на Донбассе с 2014 по 2022 год. С перестрелками и постоянными обстрелами. Миру должно быть ясно - ничего не кончилось.

Спешная милитаризация всех ближайших союзников Вашингтона как в НАТО, так и в АТР, и выстраивание жесткой дисциплины в их рядах имеет теперь для США экзистенциальное значение.

Масштабный горячий конфликт остается нежелателен, но мы возвращаемся в эпоху глобального военного сдерживания.

Это долгосрочная ситуация военного противостояния - новой холодной войны, с горячими точками и целыми горячими зонами, с торговыми войнами и всеми видами гибридных форм борьбы. Саммит НАТО в Вильнюсе заложил серьезную основу для такого будущего.

Денис Дубровин