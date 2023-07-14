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Известия.ru

Зеленский рассказал об усилении ВСУ средствами ПВО и артиллерией

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Источник изображения: Фото: Соцсети

После саммита НАТО в Вильнюсе ВСУ получат усиление разными видами оружия. Об этом 13 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он отметил, что саммит принес Украине позитивные новости. После общения с сильнейшими, по его словам, странами Украина получит новое вооружение.

«Возвращаемся домой с хорошим результатом. <…> Хорошее усиление оружием. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия», — заявил Зеленский.

Он добавил, что на саммите также получилось заложить фундамент безопасности для Украины, а страны НАТО готовы принять нового союзника.

«Это конкретные гарантии безопасности, подтвержденные семью ведущими демократиями мира. Такого фундамента безопасности у нас еще не было, и это уровень G7», — подчеркнул украинский президент.

Ранее 13 июля вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Украина, напротив, разочарована итогами саммита, поскольку она не дождалась приглашения к вступлению в альянс.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит Североатлантического альянса.

Накануне на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Тогда же генсек Нато Йенс Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО обязуются помочь Украине выстроить мощную оборону на суше, в море и воздухе. Байден также подчеркнул, что все участники заседания Совета Украина – НАТО высказались за принятие Киева в Североатлантический альянс.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на саммите НАТО сквозит сильный антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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