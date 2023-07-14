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Известия.ru

Дистанционно управляемый ПТРК «Корнет» впервые использовали в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

В зоне СВО 12 июля впервые успешно применили комплекс дистанционного управления «Курган» для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель команды разработчиков комплекса.

«Подразделение спецназа группировки «Юг» «заптурило» блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением комплекса дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет», — рассказал разработчик.

Благодаря разработке наводить и запускать ракету можно с выносного пульта дистанционного управления. Комплекс представляет собой пульт в ударопрочном контейнере с органами управления и дисплеем, на который выводится картинка с прицелом ПТРК.

Разработчики говорят, что основная задача их изобретения — сохранение жизни российских военных от ответного огня врага. Во время запуска ракеты место запуска раскрывается для противника, и он может открыть ответный огонь. С пультом солдаты смогут находиться на более безопасной позиции -— на расстоянии до 50 м от пусковой установки.

5 июня десантники Ивановского гвардейского соединения показали работу противотанкового ракетного комплекса «Корнет». В одном из рейдов, обнаружив скопление бронемашин и личного состава украинских формирований в лесном массиве, десантники из состава мобильного противотанкового резерва уничтожили цели пусками ракет из комплекса «Корнет».

10 апреля эксперт Гай Маккардл в интервью журналу Newsweek заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» опасны для западных танков. Он отметил, что эти установки почти идентичны американским ПТРК Javelin, но дальность российских «Корнетов» в два раза больше.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
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Javelin ПТРК
Корнет
Персоны
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