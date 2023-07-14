СМИ: Байден опасается применения Украиной дальнобойных ракет против России

В связи с этим президент США выступает против поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS, пишет газета Folha de S. Paulo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не хочет передавать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, поскольку опасается, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Такая точка зрения изложена в материале, опубликованном в среду в бразильской газете Folha de S. Paulo.

Издание напоминает, что в дополнение к британско-французским ракетам Storm Shadow, которые уже используются на Украине, собственные дальнобойные ракеты SCALP Киеву пообещал и Париж. "Но это дорогое оружие, по $3 млн за единицу, а [президент Украины Владимир] Зеленский, кажется, нацелился на другое - на более привлекательный американский ATACMS, который стоит почти вдвое дешевле. Он проще в применении, ракеты запускаются с земли, а не с самолетов, которых у Киева не хватает. <...> Байден противится их поставкам, поскольку опасается того, что они будут использованы против российской территории, как это недавно произошло в Белгороде", - отмечают авторы статьи.

В конце июня в Пентагоне заявили, что никаких решений о передаче Украине комплексов ATACMS нет, уточнив, что этот вопрос находится исключительно в компетенции главы государства. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Вильнюса, где он участвовал в саммите НАТО, Байден сообщил, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Киеву.