Войти
ТАСС

СМИ: Байден опасается применения Украиной дальнобойных ракет против России

392
0
0
Байден
Байден.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

В связи с этим президент США выступает против поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS, пишет газета Folha de S. Paulo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не хочет передавать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, поскольку опасается, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Такая точка зрения изложена в материале, опубликованном в среду в бразильской газете Folha de S. Paulo.

Издание напоминает, что в дополнение к британско-французским ракетам Storm Shadow, которые уже используются на Украине, собственные дальнобойные ракеты SCALP Киеву пообещал и Париж. "Но это дорогое оружие, по $3 млн за единицу, а [президент Украины Владимир] Зеленский, кажется, нацелился на другое - на более привлекательный американский ATACMS, который стоит почти вдвое дешевле. Он проще в применении, ракеты запускаются с земли, а не с самолетов, которых у Киева не хватает. <...> Байден противится их поставкам, поскольку опасается того, что они будут использованы против российской территории, как это недавно произошло в Белгороде", - отмечают авторы статьи.

В конце июня в Пентагоне заявили, что никаких решений о передаче Украине комплексов ATACMS нет, уточнив, что этот вопрос находится исключительно в компетенции главы государства. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Вильнюса, где он участвовал в саммите НАТО, Байден сообщил, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
Похожие новости
13.07.2023
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
07.07.2023
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
03.07.2023
ВСУ расширяют полосу наступления
14.06.2023
США решили прощупать пределы терпения России. Последствия будут фатальными
14.06.2023
Что сказал бы товарищ Сталин о наступлении ВСУ
15.05.2023
Зеленский за закрытыми дверями предлагал атаковать территорию России
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:12
  • 52940
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами