Германия и Польша хотят координировать ремонт переданных Украине Leopard

Как ранее передавал журнал Der Spiegel, польская государственная компания PGZ за первичный осмотр военной техники хотела брать более €100 тыс.

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германия и Польша намерены совместно координировать ремонт танков Leopard, которые задействованы на Украине. Об этом в среду сообщило Министерство обороны ФРГ на своей странице в Twitter.

"Польша и Германия планируют совместно координировать ремонт танков Leopard, которые задействованы на Украине", - говорится в сообщении. По оценке Минобороны, ремонт Leopard 2А5 и Leopard 2А6 "может начаться уже сейчас", как только Вооруженные силы Украины объявят о такой необходимости. "До сих пор ведутся дискуссии о том, каким образом можно отремонтировать танки Leopard 2A4", - добавили в ведомстве.

Как передавал 12 июля телеканал N-tv со ссылкой на слова представителя Минобороны ФРГ, распространенные на саммите НАТО в Вильнюсе, Германия будет ремонтировать поврежденные на Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 на своей территории и, возможно, в Литве. По данным газеты Handelsblatt, Берлин якобы отказался от организации в Польше совместного центра обслуживания и ремонта танков ввиду "абсолютно завышенных ценовых ожиданий польской стороны".

Как передавал журнал Der Spiegel, польская государственная компания PGZ за первичный осмотр военной техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявлял о намерении сторон устранить все разногласия по этому вопросу в течение 10 дней.