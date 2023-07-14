Известный политолог посоветовал Западу готовиться победе России

Западу стоит готовиться к "неприятной" победе России, заявил известный американский политолог Джон Миршаймер в интервью SCMP. Украина избежит сокрушительного поражения, между Киевом и Москвой установится "холодный мир", а основную выгоду получит Китай, считает эксперт.

В эксклюзивном интервью Джон Миршаймер рассказал обозревателю колонки "Мое мнение", что конфликт затянется, а любое прекращение огня в лучшем случае приведет к "холодному миру" со значительными выгодами для России

Джон Миршаймер (John Mearsheimer), заслуженный профессор политологии Чикагского университета, удостоенный почетного звания в честь Р. Уэнделла Харрисона, был назван журналом The Atlantic одним из самых известных критиков американской внешней политики со времен окончания холодной войны.

С момента присоединения Крыма к России в 2014 году, но особенно с начала военной операции на Украине более года назад, он дает убедительную, хотя и противоречивую оценку конфликта, который вверг Европейский союз в глубочайший кризис.

В интервью, данном обозревателю колонки "Мое мнение" (MyTake), он пессимистично оценивает перспективы мира в Европе, роль Китая в этом конфликте, а также его возможные последствия для Тайваня как очага напряженности во все усиливающемся соперничестве Пекина и Вашингтона.

Самую последнюю свою статью "Впереди мрак: куда движется конфликт на Украине" Миршаймер самостоятельно опубликовал на платформе Substack.

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SCMP: Возможно ли реальное мирное урегулирование между Украиной и Россией?

Джон Миршаймер: Есть конфликты, в которых можно представить себе мирное урегулирование, но это не тот случай. Решения нет. Существует два основных препятствия, которые делают практически невозможным достижение полноценного мирного соглашения. Я хочу внести ясность. В конце концов, мы, возможно, получим некое прекращение огня, которое перерастет в холодный конфликт, но полноценного мирного соглашения не будет.

Этому есть две причины: первая связана с территориальным вопросом, вторая – с нейтралитетом. Русские заняли значительную часть украинской территории, формально присоединив ее к России, и дали понять, что не намерены возвращать ее Киеву. Понятно, что украинцы считают это неприемлемым. Они хотят вернуть эту территорию. Они готовы сражаться и умирать, чтобы вернуть земли.

Проблема в том, что территориальные разногласия между Москвой и Киевом решить невозможно: либо Россия сохранит территорию, либо Украина получит ее. Нельзя добиться невозможного.

Другой неразрешимой проблемой является нейтралитет. Россияне глубоко заинтересованы в том, чтобы Украина не стала членом НАТО, а была нейтральным государством. Это очень важно для русских. Я считаю, что это главная причина, по которой Москва вступили в военные действия. Является ли Украина нейтральным или натовским государством – это очень важный аспект.

Украинцы, и их можно понять, хотят получить какую-то гарантию безопасности. Им хотелось бы, чтобы какая-то страна или группа стран их защищала. И единственные на планете, кто может это сделать, – это страны НАТО.

Конечно, если Украина де-юре или де-факто находится в составе НАТО, она не является нейтральным государством. Такая ситуация неприемлема для России. Поэтому нет способа решить проблему нейтралитета и удовлетворить обе стороны: и украинцев, и россиян.

Таким образом, есть две проблемы, которые не имеют решения. Поэтому я считаю, что вы не добьетесь значимого мирного соглашения, и лучшее, на что вы можете надеяться, – это замороженный или холодный конфликт.

– Вы прогнозируете "неприятную" победу России. Что вы под этим подразумеваете?

– Решающей победой будет та, в результате которой Россия завоюет всю Украину. Некоторые утверждают, что Москва намерена сделать ее часть более великой России. Ни при каком раскладе Москва не сможет одержать решающую победу. Россия не собирается завоевывать всю Украину, но Киев потеряет несколько больших кусков своей территории. Русские собираются занять больше, чем те 23%, которые уже находятся под их контролем. Я думаю, что в итоге они заберут около 43% территории Украины. Россия будет контролировать Крымский полуостров и восемь различных областей – это достаточно большой кусок территории, фактически близкий к половине.

То, что останется от Украины, будет недееспособным огузком государства, которое не сможет вести крупные военные действия против России и не будет отвечать критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Думаю, это и будет конечным результатом.

Как только до этого дойдет, то между двумя сторонами фактически установится холодный мир. Украинцы будут недовольны и сделают все возможное, чтобы это изменить. Запад будет пытаться помочь разрушить этот холодный мир. Русские, конечно, сделают все, чтобы ослабить [Украину], у них будут ужасные отношения с Западом. Москва пойдет на многое, чтобы создать проблемы западным странам. Так что будущее предстает перед нами в очень мрачном свете.

– Как долго продлится конфликт, пока они не достигнут того, что вы называете "холодным миром"?

– На этот вопрос очень трудно ответить. Сложно сориентироваться в количестве жертв с обеих сторон, учитывая тот ограниченный объем информации, которым мы располагаем. Киев и Запад заинтересованы в распространении дезинформации о том, как сильно страдают украинцы.

Но я считаю, что конфликт будет продолжаться в режиме активных боевых действий еще два года, а затем перейдет в холодный мир. Однако я хотел бы отметить, что холодный мир – это не только возможно, но и вполне вероятно – снова превратится в пылающий конфликт, потому что ни Киев, ни Запад не будут довольствоваться той "неприятной" победой, которую одержали русские.

– Какое место во всем этом занимает Китай?

– Я думаю, что Китай – главный победитель в этом конфликте. Американцы заинтересованы в том, чтобы перебросить все силы в Восточную Азию для сдерживания Китая. Вашингтон считает Пекин как более серьезной угрозой, чем Москва. Очень важно понимать, что Китай является равноправным конкурентом США. Китай – растущая великая держава. Он представляет для Америки такую угрозу, какой Россия не является. Поэтому американцы заинтересованы в том, чтобы не увязнуть в военном конфликте в Восточной Европе, в частности на Украине.

Более того, они лично заинтересованы сделать все возможное, чтобы Россия и Китай не были близкими союзниками. Из-за конфликта на Украине США практически не могут полностью сфокусироваться на Азии.

Американцы по своей глупости подтолкнули русских в объятия китайцев в нарушение базовых принципов политики баланса сил. Для китайцев это манна небесная. Имеется в виду, что, с точки зрения Пекина, лучшим исходом будет, если боевые действия продолжатся, Россия не проиграет, а американцы останутся растерянными и прочно связанными по рукам и ногам в Европе, так что они не смогут сосредоточиться на Китае и отбить у него русских.

– Выиграет или проиграет остров Тайвань от украинского кризиса?

– Многие считают, что американцы будут в выигрыше. Они покончат с русскими, получат свободу действий в Восточной Азии, укрепят оборону Тайваня, и Тайвань навсегда останется квазинезависимым государством – во вред Китаю.

Об этом мечтают многие в Вашингтоне. Я не думаю, что американцам удастся одержать военную победу на Украине, и в итоге они увязнут в Европе. Это будет означать, что у американцев останется меньше времени на то, чтобы подумать о защите Тайваня, о создании альянса для взаимодействия с ним.

Я также считаю, что оружие, которое обычно направляется на Тайвань, сейчас идет на Украину. Не все, но некоторое. С этой точки зрения Тайвань пострадал от конфликта на Украине. Тайвань заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты в полную силу развернулись в сторону Восточной Азии, а этого не происходит.

Но с другой стороны, у российско-украинского конфликта есть два аспекта, которые вызывают беспокойство у Китая и оптимизм у Тайваня.

Первый урок, который можно извлечь из украинского конфликта, заключается в том, что, когда армии долгое время не воевали и их отправляют в бой, они обычно справляются не очень хорошо. Именно это произошло с российской армией в первый год боевых действий. Она утратила форму, было много проблем.

Китайская армия не воевала с 1979 года, когда она сражалась с Вьетнамом. У нее будет много проблем, когда ее отправят в бой, по крайней мере, на начальном этапе, просто потому, что у нее нет большого опыта. А опыт в войне имеет решающее значение.

Вторая проблема заключается в том, что эффектом внезапности воспользоваться очень трудно. Практически невозможно перебросить военные силы на открытое пространство, где их видно. Для того чтобы Китай смог справиться с Тайванем военным путем, ему необходимо вторгнуться на остров через Тайваньский пролив. Он должен начать амфибийную десантную операцию.

Амфибийные операции – одни из самых сложных военных операций даже при самых благоприятных обстоятельствах. Учитывая средства разведки, которые сегодня существуют на поле боя и в воздухе, китайцам будет крайне сложно провести высадку морского десанта для захвата Тайваня. Американцы будут видеть все происходящее, так же как и тайванцы, и японцы, и австралийцы, которые, вероятно, будут участвовать в боевых действиях.

Поэтому, при любых обстоятельствах китайцы будут с крайней неохотой относиться к вторжению на Тайвань. Мы увидели, как разворачиваются бои на Украине, так что так что китайцы будут относиться к такой операции еще с еще большим сомнением.

Я не ожидаю войны в обозримом будущем. Китайцы вряд ли пойдут на риск военного поражения из-за Тайваня, если только политические обстоятельства не сложатся так, что у них не будет выбора. К примеру, если тайванцы решат, что Соединенные Штаты настолько решительно настроены их защищать, что им можно провозгласить независимость.

Учитывая затраты и выгоды, китайцы, скорее всего, практически в любом случае будут просто выжидать и надеяться на лучшее. Гораздо более вероятно, что конгресс США совершит глупость, и некоторые его лидеры выступят за независимость Тайваня. Но нынешнее правительство и даже будущие администрации, в том числе в случае переизбрания Трампа, приложат все усилия, чтобы поддерживать неопределенность и объяснить тайванцам, что ни при каких обстоятельствах они не могут провозгласить независимость. Американцы не хотят войны с Китаем из-за Тайваня.

Автор статьи: Алекс Ло (Alex Lo)