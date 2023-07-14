В Финляндии выдвинули условия для восстановления отношений с Россией

Нынешние отношения Финляндии и России — в худшем состоянии за последние десятилетия, заявил MTV дипломат Яакко Илониеми. Вполне предсказуемо он обвиняет в этом Россию, но восстановления отношений с ней не исключает. При определенных условиях.

Визит Джо Байдена (Joe Biden) в Финляндию подчеркивает важность страны как нового члена НАТО, считает министр Яакко Илониеми (Jaakko Iloniemi). Однако от саммита НАТО в Вильнюсе Илониеми многого не ждет — до вступления Швеции в альянс и восстановления отношений между Финляндией и Россией еще далеко.

Отношения Финляндии и России — в худшем состоянии за последние десятилетия

Яакко Илониеми называет состояние отношений Финляндии и России худшим за последние десятилетия. "Да, нынешние отношения — в худшем состоянии за последние десятилетия, это ясно. Это результат действий России, мы к этому не стремились".

Илониеми считает, что сильнее всего ситуация ударит по экономике страны (особенно — по экономике восточных регионов), а также по отношениям жителей России и Финляндии.

По словам дипломата, угрозы на уровне политики безопасности нет, потому что Финляндия сейчас входит в НАТО. К тому же, у России недостаточно сил, чтобы разместить армию у границы Финляндии. Дипломат также напоминает, что Финляндия никогда не выступала с угрозами в адрес восточного соседа — даже сейчас, будучи членом НАТО. "Поведение Финляндии никогда не было провокационным. Мы всегда вели себя сдержанно, и это хорошая позиция".

По словам Яакко Илониеми, нормализации отношений мешает не членство в НАТО, а нынешнее руководство Кремля. "Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России".

Признание Финляндии

Яакко Илониеми встречался с президентом США Джо Байденом в 1980-е годы, и предстоящий визит лидера крупнейшей страны НАТО он считает знаком признания Финляндии. "Мы — новый член НАТО, так что вполне закономерно, что США, которые все же являются ведущей страной альянса, совершают долгожданный визит, как бы приветствуя Финляндию в своих рядах. Это как признание".

Членство Швеции в НАТО, с другой стороны, все еще ждет своего часа. <...> "Турция рассчитывает на военную выгоду, в отношениях со Швецией для нее это важнее, чем сожжение Корана", — считает Илониеми.

По мнению Яакко Илониеми, затянувшееся вступление Швеции ослабляет позиции Финляндии. "Сотрудничество Швеции и Финляндии в сфере обороны требует членства в одном альянсе, но если Швеция находится в более слабом положении, чем мы, это ослабляет и нас".

Авторы: Яни Роламо (Jani Rolamo), Кирси-Марья Перякюля (Kirsi-Marja Peräkylä)