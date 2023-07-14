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ТАСС

Александра Артамонова назвали генеральным директором компании "Воентелеком"

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ОАО "Воентелеком"
ОАО "Воентелеком".
Источник изображения: http://www.cnews.ru

На этом посту он сменил Александра Якунина, исполнявшего обязанности гендиректора компании с 2018 года, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ранее занимавшийся защитой информации в Минобороны России Александр Артамонов назначен новым руководителем компании "Воентелеком", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Решением совета директоров АО "Воентелеком" на должность генерального директора компании назначен Александр Артамонов. На своем посту он сменил Александра Якунина, исполнявшего обязанности на этой должности с 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Артамонов окончил Военную академию связи по специальности "вычислительные машины, комплексы, системы и сети". В Минобороны проходил военную и федеральную государственную гражданскую службу на различных должностях. Его деятельность была связана с защитой информации, а также разработкой и внедрением в центральных органах военного управления программы автоматизации процессов. Новый руководитель "Воентелекома" участвовал в нескольких опытно-конструкторских работах по защите информации, а также в работах по перспективному планированию на основе внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

"Воентелеком" является специализированной сервисной компанией федерального значения, обеспечивает интересы государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности информационных технологий. Компания также предоставляет услуги в интересах Минобороны России по комплексному оснащению объектов связи современным оборудованием, обслуживанию и ремонту ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию линий и сооружений связи.

Представители компании входят в межведомственные и межотраслевые рабочие группы и экспертные советы при правительстве Российской Федерации, Минобороны, Минпромторге, других ведомствах и предприятиях ОПК, определяющих единую техническую политику в инфокоммуникационной сфере. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Якунин Александр
Проекты
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