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ТАСС

Лавров назвал недостоверной информацию о переговорах по Украине в июле

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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Подобных сигналов Россия не получала, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Информация о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле, является недостоверной, Киев и его западные кураторы идут путем эскалации боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

26 июня телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Также утверждалось, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле.

"Подобных сигналов мы не получали. Есть все основания полагать, что эта информация недостоверна, с учетом упорного стремления Киева и его западных кураторов идти путем эскалации боевых действий", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, получал ли он подобные сигналы от партнеров РФ - участников встречи и разделяет ли прогноз.

"Как мы неоднократно подчеркивали, Россия никогда не отказывалась от диалога как политического средства достижения целей СВО", - подчеркнул глава МИД РФ. 

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Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Украина
ЮАР
Персоны
Лавров Сергей
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