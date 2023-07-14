Морской рой: как российские военные корабли будут защищаться от дронов

Минобороны РФ утвердило план модернизации судов ВМФ, усиливая их средствами борьбы с беспилотниками

Российский флот вооружат против дронов. Министерство обороны утвердило план модернизации кораблей и судов ВМФ России, чтобы усилить их защиту от надводных и подводных беспилотных аппаратов, сообщили источники «Известий» в ведомстве. На их бортах появятся дополнительное специальное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы. Новые системы защиты уже получили несколько российских боевых судов, в том числе как минимум один десантный корабль. Эксперты отмечают, что подводные и надводные беспилотники уже становятся реальной боевой угрозой для военных флотов по всему миру.

Новые возможности

В Министерстве обороны России утвержден план усиления защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Подробности документа не раскрываются, но известно, что на судах появятся дополнительные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальные огневые точки. Часть из них будет оснащена крупнокалиберными пулеметами.

По словам собеседников «Известий», часть российских боевых кораблей и судов уже прошла соответствующую модернизацию, в том числе как минимум один десантный корабль.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Дополнительная защита сил ВМФ России актуальна и с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине, и в связи с тем, что боевые беспилотники могут взять на вооружение террористические организации, полагает экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Раз такое оружие появилось — и разведывательные беспилотники, и ударные — его теперь будут использовать в том числе и террористы, причем это возможно в любой точке мира. Наши корабли плавают в Мировом океане, могут оказаться в порту любого государства — зайти или для пополнения запасов, или с визитом. С учетом этого правильно, что на них планируется ставить специальные средства борьбы с беспилотниками. Необходимо принять меры. Наши разведывательные средства должны обнаружить сигнал, который управляет этим беспилотником, и подавить его.

Опыт любого вооруженного конфликта полезен тем, что очень быстро появляются новые технические решения, и их надо воплощать в жизнь, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Уничтожение надводных беспилотников, атаковавших корабль «Иван Хурс» Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Так было во время Великой Отечественной войны. Сейчас то же самое, — пояснил эксперт. — Враг изобретателен. Он активно использует беспилотники авиационного типа. Он начал использовать надводные беспилотные катера. По сути, это возрождение брандеров времен Чесменской битвы, когда ими спалили турецкий флот. Сейчас они возрождаются на уровне надводных беспилотников. Соответственно, их надо обнаружить и уничтожить.

Эксперт пояснил, что оптимальным решением стало бы создание вокруг каждого корабля защитного контура, который объединит разные средства наблюдения — оптические, радиолокационные, гидроакустические. Полученные данные должны передаваться на посты управления оружием.

— А из оружия себя эффективно показывают крупнокалиберные пулеметы. На Черноморском флоте такими системами надо однозначно оснащать все более-менее крупные и ценные корабли. Потому что враг изобретателен, по старинке уже не проживешь — надо адаптироваться, — констатировал Дмитрий Болтенков.

Боевой опыт

Крупнокалиберные пулеметы хорошо проявили себя во время недавней атаки на российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. 24 мая ему попытались причинить ущерб надводными беспилотниками. Все они были уничтожены огнем из штатного вооружения, рассказали тогда в Минобороны России.

Уничтожение надводных беспилотников, атаковавших корабль «Иван Хурс» Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

По данным источников «Известий», три морских беспилотных аппарата были обнаружены радиотехническими и гидроакустическими средствами. Экипаж занял штатные позиции и огнем 14,5-миллиметровых пулеметов уничтожил цели. Дроны активно маневрировали и пытались уйти с линии огня, но были поражены на безопасном расстоянии.

В октябре прошлого года Украина предприняла массированную атаку дронов на корабли Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе. В ней участвовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь безэкипажных надводных аппаратов. В Минобороны РФ тогда заявили об успешном отражении атаки. По данным ведомства, незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец».

Путь контейнера

Как ранее сообщали «Известия», сегодня идет разработка морских модульных мобильных систем РЭБ. Их можно будет легко устанавливать на открытые палубные площадки. Система должна надежно обезопасить морские силы от ударов противокорабельных ракет.

Первыми новинку получат патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков». Устанавливать новую систему будут в стандартных 40-футовых морских контейнерах, что позволит легко монтировать ее на палубе самых разных представителей надводных сил российского ВМФ.

Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Патрульные корабли проекта 22160 разработаны в постсоветское время. Головной — «Василий Быков» — был заложен в 2014 году и передан флоту в 2018-м. Кроме него на сегодняшний день в строю находятся «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Все они приписаны к Черноморскому флоту.

В ближайшие годы ожидается завершение строительства кораблей «Виктор Великий» и «Николай Сипягин», заложенных в 2016 и 2018 годах. В случае начала боевых действий корабли проекта 22160 будут участвовать в операциях по обороне побережья и приморских баз. Их можно использовать для сопровождения корабельных групп и судов, а также при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Они способны развивать скорость до 25 узлов, в экипаж входит около 80 человек.

Роман Крецул

Алексей Рамм