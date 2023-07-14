Российские исследователи провели первый сеанс связи со спутником "Импульс-1"

Успех этой миссии даст толчок к развитию лазерной спутниковой связи в России, сообщили в НИТУ "МИСиС"

ТАСС, 12 июля. Российские ученые и инженеры успешно установили связь с микроспутником "Импульс-1". Он был создан специалистами НИТУ "МИСиС" и квантового стартапа QSpace Technologies для наблюдений за Солнцем в мягком рентгеновском диапазоне и для проверки работы первых российских систем лазерной спутниковой связи. Об этом в среду сообщила пресс-служба НИТУ "МИСиС".

"Успешная миссия "Импульс-1" даст толчок к развитию лазерной спутниковой связи в России. Это развитие необходимо, так как лазерная связь перспективнее классической. С ней возможна более высокоскоростная передача данных, узкая направленность лазерного луча усложняет перехват данных, к тому же, она более устойчива к помехам", - сказал технический руководитель работ от QSpace Technologies Руслан Бахшалиев, чьи слова приводит пресс-служба НИТУ "МИСиС".

Как отмечается в сообщении, запуск "Импульс-1" состоялся 27 июня с космодрома "Восточный" в составе группы из девяти малых космических аппаратов, разработанных российскими университетами по программе "Универсат" Госкорпорации "Роскосмос". Недавно исследователи получили подтверждение успешного выведения спутника на целевую орбиту и провели первые сеансы связи с аппаратом.

Ученые ожидают, что "Импульс-1" проработает на орбите не менее двух лет. Все это время они будут проводить эксперименты и получать полезную информацию от размещенных на космическом аппарате приборов. В частности, на борту микроспутника установлен прибор "РЕФОС", рентгеновский спектрофотометр, при помощи которого ученые планируют наблюдать за вспышками в солнечной короне в мягком рентгеновском диапазоне. Эти данные необходимы для подготовки среднесрочных прогнозов "космической погоды".

На борту "Импульс-1" также установлена система лазерной связи "Вектор", совместно разработанная специалистами НИТУ "МИСиС" и QSpace Technologies. С ее помощью ученые собираются впервые в России протестировать лазерный канал связи между малым космическим аппаратом и наземной приемной станцией. Такие системы лазерной космической связи - один из ключевых шагов на пути к созданию систем квантово-защищенной спутниковой связи.