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ТАСС

Хаменеи заявил, что США готовы жертвовать украинцами ради обогащения предприятий ВПК

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Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Верховный лидер Ирана также назвал Соединенные Штаты "лжепоборниками либеральной демократии"

ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. США готовы жертвовать народом Украины для обогащения предприятий своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Такое мнение выразил в среду руководитель Ирана Али Хаменеи.

"Лжепоборники либеральной демократии готовы пожертвовать целым народом, таким как, например, бедный народ Украины, только бы набить карманы ВПК США. Он должен воевать и погибать ради того, чтобы продавалось оружие, чтобы наполнялись карманы оружейных компаний", - приводятся слова Хаменеи на его сайте. 

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Страны
Иран
США
Украина
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