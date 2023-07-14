Хаменеи заявил, что США готовы жертвовать украинцами ради обогащения предприятий ВПК

Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017.

Верховный лидер Ирана также назвал Соединенные Штаты "лжепоборниками либеральной демократии"

ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. США готовы жертвовать народом Украины для обогащения предприятий своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Такое мнение выразил в среду руководитель Ирана Али Хаменеи.

"Лжепоборники либеральной демократии готовы пожертвовать целым народом, таким как, например, бедный народ Украины, только бы набить карманы ВПК США. Он должен воевать и погибать ради того, чтобы продавалось оружие, чтобы наполнялись карманы оружейных компаний", - приводятся слова Хаменеи на его сайте.