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«Роскосмос» показал место посадки первой российской миссии на Луну

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Луна-25
Луна-25.
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

«Роскосмос» показал место посадки первой российской миссии — автоматической межпланетной станции «Луна-25» — на поверхность естественного спутника Земли. Изображение госкорпорация опубликовала в Telegram.



«Роскосмос» отмечает, что станции «предстоит совершить мягкую посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы».

Также на представленном изображении можно увидеть места посадки советских миссий — «Луны-9», «Луны-13», «Луны-16», «Луны-17», «Луны-20», «Луны-21», «Луны-23» и «Луны-24».

В июле «Роскосмос» сообщил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный.

В июне ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip заявил, что запуск «Луны-25» запланирован на 11 августа.

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