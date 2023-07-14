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ТАСС

Канада намерена поставить Киеву видеокамеры для БПЛА и начать обучать украинских курсантов

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, обучение пройдет в Королевском военном колледже Сен-Жан

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Власти Канады намерены в ближайшее время предоставить партию видеокамер для беспилотных летательных аппаратов и начнет обучать украинских курсантов в одном из канадских военных училищ. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы обучили уже почти 40 тысяч украинских военных, - сказал глава правительства. - Я сегодня также объявляю, что мы примем украинских курсантов офицерских школ для обучения в Королевском военном колледже Сен-Жан".

Кроме того, Трюдо сообщил, что Канада поставит Украине в ближайшее время видеокамеры для БПЛА, но не привел подробностей.

Как отмечается в пресс-релизе канадского правительства, Оттава также выделит 541 млн канадских долларов (более $410 млн) на различные проекты по оказанию поддержки Украине и укрепления трансатлантической безопасности. В нем уточняется, что эти средства выделяются в дополнение к уже переданным 8 млрд канадских долларов (свыше $6 млрд), которые Канада выделила Украине с начала 2022 года. Указанные средства, в частности, пойдут на закупку топлива, предметов первой медицинской помощи, продуктов питания, а также на оказание военной помощи и услуг в сфере кибербезопасности. 

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Страны
Канада
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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