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Названы способные сбивать ракеты SCALP российские комплексы ПВО

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Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото
Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото.
Источник изображения: topwar.ru

Малозаметные крылатые ракеты SCALP, которые Франция поставит Украине, можно сбить комплексами противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь», С-300 и С-400. Способные противостоять ракете системы назвал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, "Панцирь". Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — сказал он.

Суконкин отметил, что SCALP являются аналогом переданных Киеву британских ракет Storm Shadow. По его словам, фактически ракеты отличаются только названием, а решение Парижа об их поставке означает, что количество крылатых ракет у Вооруженных сил Украины увеличится.

Ранее Reuters со ссылкой на военный источник европейской страны сообщило, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине. Боеприпас разработали компании Matra и British Aerospace.

В этом же месяце казаки из отряда «Барс-11» показали первую ракету Storm Shadow, которая стала их трофеем. Боеприпас отправят в одно из конструкторских бюро для изучения.

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Страны
Украина
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
SCALP
МиГ-31
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
BAE Systems
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