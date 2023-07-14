Ровер NASA обнаружил большие запасы ароматической органики в двух регионах Марса

В этих регионах, получивших имена Мааз и Сейтах, залегают породы, сформировавшиеся примерно 2,6 млрд лет назад, когда Марс еще не полностью лишился атмосферы и океанов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Марсоход Perseverance обнаружил в двух разных точках на территории кратера Йезеро отложения осадочных пород с большими запасами ароматической органики, предположительно возникшей в результате контакта воды с разными марсианскими вулканическими минералами. Это открытие говорит о присутствии существенных запасов подобных органических веществ на Марсе, пишут ученые в статье в журнале Nature.

Кратер Йезеро. Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/USGS

"Мы обнаружили большое число самых разных ароматических органических молекул в двух разных геологических формациях на территории кратера Йезеро. Скопления этих молекул соседствовали или находились внутри осадочных пород, возникших в результате взаимодействий между жидкой водой и вулканическими породами на дне кратера. Это указывает на существование значительно более сложного органического геохимического цикла на древнем Марсе, чем было принято считать в прошлом", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла международная группа планетологов под руководством научного руководителя миссии Perseverance Кеннета Фарли в ходе анализа данных, которые были собраны при помощи спектрометра пятого марсианского ровера NASA во время анализа пород в двух разных регионах кратера Йезеро, где этот аппарат совершил посадку в феврале 2021 года. В этих регионах, получивших имена Мааз и Сейтах, залегают породы, сформировавшиеся примерно 2,6 млрд лет назад, когда Марс еще не полностью лишился атмосферы и океанов.

Планетологи изучили состав отложений осадочных пород в этих двух формациях при помощи ультрафиолетового спектрометра Sherloc, способного улавливать даже самые незаметные следы органики внутри разных типов минералов. Проведенные учеными замеры указали, что в осадочных породах Мааза и Сейтаха присутствовали следы различных ароматических органических соединений, в том числе производных фталевой кислоты, нафталина, соединений бензола и похожих на него молекул.

Многие из этих прослоек органики, как отмечают ученые, были обнаружены внутри или по соседству с отложениями карбонатов, гипса и других минералов, возникающих при взаимодействиях воды и вулканических горных пород. По мнению исследователей, присутствие органики сразу в двух точках на территории кратера Йезеро говорит в пользу существования на древнем Марсе процессов, которые вели к постоянному формированию "кирпичиков жизни" в водах древних водоемов четвертой планеты Солнечной системы.

Исследователи надеются, что эта гипотеза будет окончательно подтверждена в ближайшие годы, когда собранные Perseverance образцы пород из формаций Мааз и Сейтах будут транспортированы на Землю в рамках миссии MSR. Доставленные ей пробы марсианских минералов впервые позволят планетологам изучить состав древней органики, сформировавшейся на дне внеземного водоема.

Поиски марсианской жизни

Первые планы по созданию марсохода Perseverance были озвучены NASA в декабре 2012 года. Пятый ровер NASA, представляющий близкий аналог его предшественника, марсохода Curiosity, вывели в космос в конце июля 2020 года, в феврале 2021 года он успешно совершил посадку на Марсе. После этого Perseverance успешно запустил в атмосферу Марса первый летательный аппарат, вертолет Ingenuity, и приступил к исследованиям планеты, в том числе к поискам возможных следов жизни.

Сейчас ровер Perseverance не только изучает свойства отложений марсианских осадочных пород, но и собирает их образцы в специальный шкаф, установленный на его борту. Запасенные минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства и NASA под названием MSR, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.