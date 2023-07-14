Войти
ТАСС

Ровер NASA обнаружил большие запасы ароматической органики в двух регионах Марса

410
0
0

В этих регионах, получивших имена Мааз и Сейтах, залегают породы, сформировавшиеся примерно 2,6 млрд лет назад, когда Марс еще не полностью лишился атмосферы и океанов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Марсоход Perseverance обнаружил в двух разных точках на территории кратера Йезеро отложения осадочных пород с большими запасами ароматической органики, предположительно возникшей в результате контакта воды с разными марсианскими вулканическими минералами. Это открытие говорит о присутствии существенных запасов подобных органических веществ на Марсе, пишут ученые в статье в журнале Nature.


Кратер Йезеро.
Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/USGS

"Мы обнаружили большое число самых разных ароматических органических молекул в двух разных геологических формациях на территории кратера Йезеро. Скопления этих молекул соседствовали или находились внутри осадочных пород, возникших в результате взаимодействий между жидкой водой и вулканическими породами на дне кратера. Это указывает на существование значительно более сложного органического геохимического цикла на древнем Марсе, чем было принято считать в прошлом", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла международная группа планетологов под руководством научного руководителя миссии Perseverance Кеннета Фарли в ходе анализа данных, которые были собраны при помощи спектрометра пятого марсианского ровера NASA во время анализа пород в двух разных регионах кратера Йезеро, где этот аппарат совершил посадку в феврале 2021 года. В этих регионах, получивших имена Мааз и Сейтах, залегают породы, сформировавшиеся примерно 2,6 млрд лет назад, когда Марс еще не полностью лишился атмосферы и океанов.

Планетологи изучили состав отложений осадочных пород в этих двух формациях при помощи ультрафиолетового спектрометра Sherloc, способного улавливать даже самые незаметные следы органики внутри разных типов минералов. Проведенные учеными замеры указали, что в осадочных породах Мааза и Сейтаха присутствовали следы различных ароматических органических соединений, в том числе производных фталевой кислоты, нафталина, соединений бензола и похожих на него молекул.

Многие из этих прослоек органики, как отмечают ученые, были обнаружены внутри или по соседству с отложениями карбонатов, гипса и других минералов, возникающих при взаимодействиях воды и вулканических горных пород. По мнению исследователей, присутствие органики сразу в двух точках на территории кратера Йезеро говорит в пользу существования на древнем Марсе процессов, которые вели к постоянному формированию "кирпичиков жизни" в водах древних водоемов четвертой планеты Солнечной системы.

Исследователи надеются, что эта гипотеза будет окончательно подтверждена в ближайшие годы, когда собранные Perseverance образцы пород из формаций Мааз и Сейтах будут транспортированы на Землю в рамках миссии MSR. Доставленные ей пробы марсианских минералов впервые позволят планетологам изучить состав древней органики, сформировавшейся на дне внеземного водоема.

Поиски марсианской жизни

Первые планы по созданию марсохода Perseverance были озвучены NASA в декабре 2012 года. Пятый ровер NASA, представляющий близкий аналог его предшественника, марсохода Curiosity, вывели в космос в конце июля 2020 года, в феврале 2021 года он успешно совершил посадку на Марсе. После этого Perseverance успешно запустил в атмосферу Марса первый летательный аппарат, вертолет Ingenuity, и приступил к исследованиям планеты, в том числе к поискам возможных следов жизни.

Сейчас ровер Perseverance не только изучает свойства отложений марсианских осадочных пород, но и собирает их образцы в специальный шкаф, установленный на его борту. Запасенные минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства и NASA под названием MSR, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Curiosity
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
Похожие новости
06.10.2020
Вода, глицин и каменные "мумии". Какие подсказки есть у искателей внеземной жизни?
30.07.2020
Марсианская впадина: доставят ли на Землю грунт из кратера Красной планеты
19.06.2020
NASA отправит на Марс табличку в память о борьбе с пандемией коронавируса на Земле
14.11.2019
Американцы определились с местом, где следующий марсоход будет искать следы жизни
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:12
  • 52940
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами