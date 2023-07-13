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Отношения НАТО и Украины зашли в тупик

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Paul Ellis

НАТО отказалась пригласить Украину стать членом альянса во время саммита организации в Вильнюсе, пишет "Страна". Главной причиной такого решения стало нежелание блока оказаться втянутым в прямой конфликт с Россией.

Украина вопреки призывам украинских властей не получила на саммите в Вильнюсе официальное приглашение вступить в НАТО.

Приглашение Украины дало бы старт процедуре вступления в альянс после окончания конфликта. Но этого не произошло. Также не были обозначены и конкретные сроки.

Формулировка в итоговом коммюнике (в изложении генсека Йенса Столтенберга) оказалась такая: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Свое отношение к такому решению стран НАТО Владимир Зеленский изложил еще по пути в Вильнюс, назвав его абсурдом: "Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об „условиях‟ даже для приглашения Украины… Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите".

Почему так произошло и какие аргументы выдвигались противниками официального приглашения Украины вступить в альянс?

Такой шаг закрыл бы возможность для переговоров с Россией об окончании конфликта, так как Кремль обозначил нейтральный статус Украины как одну из главных целей спецоперации. Соответственно, если сейчас будет запущен юридический механизм вступления Украины в альянс, то сама возможность переговоров и компромиссов снизится практически до нуля, и РФ будет пытаться максимально затянуть конфликт.

И получится патовая ситуация: Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается конфликт, но и он может затянуться на неопределенное время, так как Россия будет отказываться от переговоров из-за перспектив вступления Украины в НАТО.

Точнее, при таком раскладе конфликт может закончиться только в случае полного разгрома и капитуляции одной из сторон, а практически любые компромиссные варианты прекращения огня будут исключены.

Поэтому даже с точки зрения перспектив членства Украины в НАТО сейчас логичнее не давать официального приглашения, а подождать окончания конфликта (для чего так или иначе нужны будут переговоры с РФ), и уже после этого, если будет позволять обстановка, запустить процесс вступления. Кроме того, среди части политических кругов Запада бытует мнение, что не стоит наглухо закрывать двери для каких-либо договоренностей с Россией по поводу конфликта на Украине, а возможно, и не только. Об этом мотиве, к слову, сказал и Зеленский.

Судя по заявлениям официальных лиц Запада, там нет до конца уверенности в том, что Украину вообще нужно брать в НАТО даже после окончания конфликта, так как велик риск противостояния с РФ, в который может быть втянут и альянс, чего ни США, ни ЕС не хочется. Поэтому и возникает тема гарантий безопасности по типу Израиля.

В США и ЕС считают, что политическая, экономическая и правоохранительно-судебная система Украины нуждается в глубоких реформах, прежде чем страна будет готова вступить в альянс. Это также является для части стран – членов НАТО аргументом не торопить события.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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