Исполнилось 35 лет со дня принятия на вооружения ВСС "Винторез"

ЦАМТО, 12 июля. В 1988 году на вооружение специальных подразделений КГБ СССР под индексом ГРАУ 6П29 был принят уникальный образец стрелкового оружия – 9-мм винтовка снайперская специальная ВСС "Винторез".

Винтовка разработана в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш") группой конструкторов под руководством легендарного оружейника, лауреата Государственной премии Российской Федерации Петра Сердюкова в рамках НИОКР "Винторез". Оружие создавалось для нужд спецподразделений КГБ, а позднее поступило на вооружение армии и МВД.

"Силовые структуры СССР хотели получить бесшумное и компактное оружие ближнего боя. Первоначально перед ЦНИИточмаш поставили задачу создать винтовку под патрон 7,62х39 мм УС (с уменьшенной скоростью), но потом был выбран новый, более мощный патрон калибра 9 мм. Сначала был заказан "Винторез", чуть позже – автомат "Вал" со складным прикладом. Они имеют одинаковый спусковой механизм, могут стрелять одиночными выстрелами и очередями. У них идентичные по конструкции стволы, но для снайперских винтовок выбирают стволы с более высокой кучностью стрельбы. Этот показатель проверяется на заводе при изготовлении", – рассказал П.Сердюков.

ВСС предназначена для бесшумной и беспламенной стрельбы на дальностях до 400 м патронами калибра 9х39 мм. При использовании специального патрона СП6 на указанной дистанции обеспечивается поражение живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты 2-го класса. Винтовка оснащается интегрированным глушителем звука выстрела и прицелом 4-кратного увеличения.

Пять лет назад "Винторез" модернизировали. "Винторез-М" получил современный унифицированный ночной прицел "Невидимка". Кроме того, у модернизированной снайперской винтовки в два раза увеличен ресурс ствола, вместимость магазина, а также появилась планка Пикатинни для установки прицелов и других аксессуаров.

По данным Минобороны России, "Винторез" активно применяется бойцами разведывательно-диверсионных подразделений в ходе специальной военной операции. Это оружие позволяет действовать в тылу противника, обеспечивая максимальную скрытность и маскировку.

Масса винтовки с десятиместным магазином, без патронов и без прицела составляет 2,6 кг, со снаряженным магазином и оптическим прицелом ПСО-1М2-1 – 3,58 кг, начальная скорость пули – 290 м/с, темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту, вместимость магазина – 10 или 20 патронов, также может использоваться магазин на 30 патронов, разработанный для АСМ "Вал".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".