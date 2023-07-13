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Известия.ru

Министр обороны Британии призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики

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Источник изображения: Фото: REUTERS/POOL

Украине стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. Об этом заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе выступления на публичном форуме НАТО в Вильнюсе 12 июля.

Таким образом он прокомментировал критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса из-за отсутствия конкретных временных рамок по членству Киева.

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. <...> Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия», — отметил он.

Кроме того, Уоллес рассказал, что ему приходилось вынуждать «законодателей на Капитолийском холме в Америке» отправлять Украине необходимую военную технику, при этом переговоры были непростыми.

Также он напомнил, что в ходе его прошлогоднего визита на Украину в Киеве ему «вручили», как в магазине, список всей необходимой техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это оскорбило Уоллеса, и он заявил, что Британия и другие страны — союзники Украины не Amazon для таких просьб.

Ранее в этот день делегация США разозлилась из-за слов Зеленского по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО. Уточняется, что члены делегации США «были в ярости» из-за твита украинского лидера. Некоторые политики НАТО заявили, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

Речь идет о заявлении Зеленского в Twitter, в котором он раскритиковал альянс и его позицию о возможном членстве Украины, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Он отметил, что размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в НАТО.

11 июля на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.


Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
NATO
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