Войти
Техкульт

«Ржавая» батарея от Form Energy достигла гигаваттной мощности

509
0
0

Железо-воздушная батарея

На Генераторной станции округа Шерберн в Беккере, Миннесота, началась подготовка к строительству экспериментального накопителя энергии по проекту Form Energy. Это демонстратор технологии ценой $760 млн, который будет иметь рекордную мощность в 10 мегаватт/1 гигаватт-час. Планируется, что он будет работать в связке с Sherco Solar от Xcel Energy – крупнейшей в США солнечной электростанцией мощностью 710 МВт, которая возводится по соседству.

Проект Form Energy считается одним из наиболее перспективных в области создания масштабных накопителей энергии, без которых энергетика на основе возобновляемых источников не имеет смысла. Идея предельно проста: энергия накапливается и высвобождается в процессе окисления и восстановления железа, из-за чего конструкцию прозвали «ржавой батареей». В процессе помимо железа задействованы вода и кислород – безопасные и доступные вещества.

Железо-воздушная батарея

Железо-воздушная батарея


Минус «ржавой батареи» в длительности цикла зарядки и разрядки, который достигает 100 часов, поэтому она предназначается для многодневного использования с участием крупных потребителей. Плюсов куда больше: например, стоимость хранения энергии в такой батарее составляет всего 10 % от стоимости хранения в литиевом аналоге. Железо дешево, долговечно и его всегда можно переработать. Конструкция весьма громоздкая, занимает много места, зато такие батареи легко масштабировать для достижения нужных параметров. Ожидается, что гигантская «ржавая батарея» начнет работу в 2025 году.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
05.08.2019
США призвали Россию и Китай к участию в новой системе контроля вооружений
17.04.2019
Военные меры: как Пентагон сдержит Россию в Венесуэле
10.01.2019
Роскосмос не планирует разрывать контракт с NASA по окололунной станции
14.06.2018
Китаю понравилась арктическая ПВО России
07.11.2017
Белый дом: время на мирное решение ядерной проблемы КНДР заканчивается
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
01.07.2016
Всевидящая связка беспилотника и вертолета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта