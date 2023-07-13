«Ржавая» батарея от Form Energy достигла гигаваттной мощности

Железо-воздушная батарея

На Генераторной станции округа Шерберн в Беккере, Миннесота, началась подготовка к строительству экспериментального накопителя энергии по проекту Form Energy. Это демонстратор технологии ценой $760 млн, который будет иметь рекордную мощность в 10 мегаватт/1 гигаватт-час. Планируется, что он будет работать в связке с Sherco Solar от Xcel Energy – крупнейшей в США солнечной электростанцией мощностью 710 МВт, которая возводится по соседству.

Проект Form Energy считается одним из наиболее перспективных в области создания масштабных накопителей энергии, без которых энергетика на основе возобновляемых источников не имеет смысла. Идея предельно проста: энергия накапливается и высвобождается в процессе окисления и восстановления железа, из-за чего конструкцию прозвали «ржавой батареей». В процессе помимо железа задействованы вода и кислород – безопасные и доступные вещества.

Железо-воздушная батарея

Железо-воздушная батарея

Минус «ржавой батареи» в длительности цикла зарядки и разрядки, который достигает 100 часов, поэтому она предназначается для многодневного использования с участием крупных потребителей. Плюсов куда больше: например, стоимость хранения энергии в такой батарее составляет всего 10 % от стоимости хранения в литиевом аналоге. Железо дешево, долговечно и его всегда можно переработать. Конструкция весьма громоздкая, занимает много места, зато такие батареи легко масштабировать для достижения нужных параметров. Ожидается, что гигантская «ржавая батарея» начнет работу в 2025 году.

Александр Мартыненко