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Деловая газета "Взгляд"

Кассетные боеприпасы США навредили самому Байдену

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В данном случае Белому дому можно верить: Байдену решение по кассетным боеприпасам далось непросто
В данном случае Белому дому можно верить: Байдену решение по кассетным боеприпасам далось непросто.
Источник изображения: Chris Kleponis/Pool/ABACA/Reuters

Вопреки всем стараниям Белого дома и Госдепа США, передача Украине американских кассетных боеприпасов вызвала грандиозный скандал. Он стал ударом как по международному положению Америки, так и по позициям самого Байдена, который теряет шансы на переизбрание. А основная заслуга в этом принадлежит российской армии.

Администрация президента США из кожи вон лезет, чтобы показать: решение о снабжении ВСУ заведомо антигуманными кассетными боеприпасами далось главе государства с большим трудом, можно сказать – мучительно. И это, скорее всего, даже не ложь – команде Джо Байдена было, о чем "скрипеть сердцем". Киев уговорил ее сделать весьма рискованную ставку.

Дело совсем не в муках совести за будущие гражданские жертвы. США активно применяли кассетные боеприпасы в Ираке и Афганистане, а Байден на протяжении большей части своей очень длинной карьеры был циничным и жестким политиком – "ястребом" в вопросах обороны и внешних дел, смыкаясь в этом смысле с республиканцами. Для большей части из них вообще не существует такой проблемы, как рынок кассетных боеприпасов: производим все, что хотим, и поставляем это, кому хотим.

Другое дело, что сорок лет назад Байден высказывался против поставок таких вооружений Израилю как раз из-за их "антигуманности". Но это проблема решаемая, по крайней мере, проблемы такого рода имиджмейкеры Байдена решают регулярно: их шеф часто "гнулся вместе с линией партии". Не в том смысле, что чутко менял свою позицию, а в том, что гнул ее до тех пор, пока было можно, но "отгинал назад", когда его оппоненты превращались в большинство.

К примеру, в 1980-х и 1990-х годах "старина Джо" был совсем не ласков с чернокожими и геями, не говоря уже о трансгендерах, а теперь жизнь заставила.

В случае с кассетными бомбами жизнь тоже заставила. "Если Киеву их не передадут, то у Украины не хватит артиллерии не только для контрнаступления, но и для обороны", – оправдывается советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Другими словами, президент не мог поступить иначе, ведь инвестиция в военную победу Украины стала главной в его политической карьере, ее финал прямо от нее зависит. Это все понимают. Но правящая элита США понимает еще и то, что эти кассетные боеприпасы ей аукнутся уже в скором будущем – на президентских выборах.

Наиболее вероятный противник Байдена Дональд Трамп считает, что кассетные поставки в ВСУ приблизили третью мировую войну. Скорее да, чем нет, но в этой ситуации не важно, что говорит Трамп. Трамп всегда и везде скажет то, что Байден провалился, и что его политика гибельна для страны.

Гораздо важнее, что думает "левое крыло" Демократической партии США, для которых кассетные боеприпасы – это вопрос не того, что Байдену очень надо, и не того, что провалившим свой "контрнаступ" ВСУ без них теперь никак. Это вопрос принципа, где нет пространства для компромиссов. Что-то вроде "есть людей нельзя – и точка".

Два десятка левых конгрессменов еще на стадии дискуссий о кассетных боеприпасах выступили за присоединение США к конвенции, запрещающей их применение, производство и передачу. А когда в Белом доме сказали "все-таки дадим", это породило уже широкую волну возмущения на уровне самых разных политических, общественных и гуманитарных организаций.

В Пентагоне пытались успокоить всех заявлением, что поставят Киеву "особо надежные" снаряды, в которых объем несдетонировавшей начинки не превышает 3%. Журналисты быстро выяснили, что таких боеприпасов у Пентагона в нужном количестве нет, поскольку производство кассетных бомб при демократических администрациях считалось моветоном.

У Байдена пытались заглушить скандал, переводя разговор на другую тему, но через сутки после его начала взяли ту линию, что мера не просто "вынужденная", но и "временная". Когда американский "военпром" сможет утолить острый голод украинской артиллерии в обычных боеприпасах (а он очень спешит и старается), поставки "кассетных" тут же прекратятся.

Но скандал свое дело сделал – углубил внутренний раскол между властью и "левыми" демократами, к которым присоединились несколько ненавидящих лично Байдена "умеренных" с пацифистской позицией. Теперь идет к тому, что "старина Джо" получит сразу несколько "спойлеров" на выборах, в результате чего победа достанется республиканцу. Скорее всего, Трампу.

Собственно, на этом внутрипартийная дискуссия сейчас и строится. Это же невозможно терпеть! – как бы кричат одни. – Ведь Байден же типичный (фашист, капиталист, империалист, старая развалина – нужное подчеркнуть), а нужен прогрессивный кандидат или хотя бы вменяемый.

Одумайтесь! – заклинают их другие. – Ведь этим вы помогаете Трампу, а не может быть ничего, что хуже Трампа!

В том, что Трампу это на руку, эти другие правы. И их заклинание пока еще работает. Но работает все хуже и хуже – не на всех. А подавляющее большинство избирателей, согласно соцопросам, вообще не хотят выбирать между Байденом и Трампом, что грозит сделать отток голосов в пользу спойлеров катастрофичным для действующего президента и сделает его шансы на переизбрание чисто теоретическими.

В этом смысле не столь важно, кто будет спойлером – какой-нибудь "левак" типа профессора из "Матрицы" или, наоборот, "умеренный" вроде тех, кто принадлежит к политической группе "Без ярлыков", где ненавидят команду Байдена, либо и те и другие. Республиканский избиратель более консервативен, устойчив и дисциплинирован – предпочитает голосовать за утвержденных партией кандидатов. Поэтому корабль "Кандидат Джо Байден" ускорил свое движение ко дну: последствия от информационной детонации "кассетных боеприпасов" гораздо сильнее, чем могло бы показаться со стороны.

Вторая линия разлома пролегла теперь между Байденом и его ключевыми союзниками в мире. По большому счету почти всеми союзниками, вплоть до Канады, которую многие воспринимают как приложение к США.

И она, и Великобритания, и все страны Западной Европы, и Австралия с Японией упомянутую выше конвенцию, табуирующую кассетные боеприпасы, подписывали и теперь категорично подчеркнули, что будут ее соблюдать, что бы ни говорили американцы.

Невиданное дело: решение Байдена осудила даже германская "ястребица" Анналена Бербок, которая в вопросах помощи Украине Белому дому никогда не перечит (канцлер Шольц еще пытается, она – никогда). Даже премьер Британии подчеркнул, что не имеет и не будет иметь с этим ничего общего.

Поэтому – да, в данном случае Белому дому можно верить: Байдену решение по кассетным боеприпасам далось непросто. Надо думать, не врут в США и в том, что ВСУ испытывают фатальный дефицит снарядов вместо того, чтобы "триумфально контрнаступать".

Причины такого положения дел нам известны – это работа военных структур Российской Федерации. Которым, кстати говоря, не нужно выпрашивать у кого-либо кассетные боеприпасы, поскольку они у России есть.

Таким образом, со стороны Байдена его "вынужденный шаг" – эталонный пример обострения вооруженного конфликта в сторону большей кровавости, хоть ставь его в знаменитую Палату мер и весов. Быть может, сразу в двух "номинациях" – еще и как пример фатальной ошибки, которые стоили президентам США переизбрания на их пост.


Дмитрий Бавырин

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Страны
Австpалия
Афганистан
Великобритания
Израиль
Ирак
Канада
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Трамп Дональд
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