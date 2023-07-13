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ТАСС

Белый дом заявил, что истребители F-16 Украине передадут европейские страны

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: Tasos Katopodis/ Getty Images

Как сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, машины поставят после обучения украинских летчиков использованию этих истребителей

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Страны Европы передадут истребители F-16 Украине после завершения обучения военных летчиков. Об этом сообщил в среду в эфире телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [США Джо] Байден несколько недель назад по итогам тесных консультаций с союзниками принял решение о начале обучения украинских летчиков использованию этих истребителей", - отметил Салливан. "Это обучение займет некоторое время, после чего будет осуществлена поставка F-16, вероятно, европейскими странами, имеющими доступ к F-16", - сказал помощник Байдена.

Президент США сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленного на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Украине F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что решения по F-16 и высказывания американского руководства, фактически поддержавшего угрозы Киева относительно вылазок в Крыму, демонстрируют отсутствие у США заинтересованности в мире. Как констатировал посол, Вашингтон продолжает разжигать пламя конфликта. 

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Страны
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
F-16
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