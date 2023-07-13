Австралия намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом 12 июля заявила глава МИДа Пенни Вонг.

«Могу точно сказать, что мы продолжим поддерживать Украину, потому что для всего нашего региона это важно: суверенитет важен, территориальная целостность тоже важна», — сказала она, отвечая на вопрос «Известий».

Вонг также отметила, что в этом вопросе многое зависит от позиции президента США Джо Байдена.

«Надо дождаться заявления президента Байдена», — сказала она.

Ранее, 29 июня, национальное аудиторское управление Австралии сообщило, что часть военной помощи Украине была направлена до получения официального разрешения на экспорт от министерства обороны. По данным ведомства, до 13,5% военной помощи могло быть экспортировано без выполнения всех необходимых законодательных требований.

До этого, 26 июня, сообщалось, что Австралия выделит пакет военной помощи Украине на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн). В него войдут 70 боевых машин, в том числе 28 бронированных автомобилей М113, 14 машин спецназначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов. Канберра также предоставит Киеву артиллерийские снаряды калибром 105 мм.

22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.