Войти
ТАСС

Столтенберг: подготовка НАТО украинских пилотов для F-16 может начаться до конца лета

445
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

При этом сроки поставок самолетов не определены, отметил генсек НАТО

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 еще не началась, может стартовать до конца лета, сроки поставок самолетов не определены. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я рад, что 10 или около того стран НАТО, во главе с Нидерландами и Данией, объявили во вторник о создании коалиции для подготовки летчиков для F-16 для Украины. Теперь будет проведена определенная подготовка, есть возможность, что обучение начнется до конца лета. И это создает условия, чтобы в будущем предоставить F-16, - сказал он. - Подготовка начнется как можно скорее, и на этой основе будут приниматься решения о передаче самолетов".

Столтенберг также вновь подчеркнул, что хотя "гарантии, советы и встречи очень важны, но самой срочной задачей для НАТО сейчас является передача Украине и президенту Зеленскому возможно больших объемов оружия". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
19.06.2023
Власти Испании заблокировали план НАТО по военному производству для Украины
07.06.2023
Запад сделал из Украины полигон для испытания оружия против России
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
27.01.2022
Пограничное стояние: кто и зачем собирает войска вокруг Украины
26.01.2022
Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта