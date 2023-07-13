Столтенберг: подготовка НАТО украинских пилотов для F-16 может начаться до конца лета

При этом сроки поставок самолетов не определены, отметил генсек НАТО

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 еще не началась, может стартовать до конца лета, сроки поставок самолетов не определены. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я рад, что 10 или около того стран НАТО, во главе с Нидерландами и Данией, объявили во вторник о создании коалиции для подготовки летчиков для F-16 для Украины. Теперь будет проведена определенная подготовка, есть возможность, что обучение начнется до конца лета. И это создает условия, чтобы в будущем предоставить F-16, - сказал он. - Подготовка начнется как можно скорее, и на этой основе будут приниматься решения о передаче самолетов".

Столтенберг также вновь подчеркнул, что хотя "гарантии, советы и встречи очень важны, но самой срочной задачей для НАТО сейчас является передача Украине и президенту Зеленскому возможно больших объемов оружия".