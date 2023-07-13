От поляков и немцев требуют единства против "российской угрозы". Но его нет

Германия последние полвека была образцом для Восточной Европы, пишет Der Spiegel. Но в последние годы Варшава просила "не донимать" ее трансгендерами, из-за чего даже "разошлась" с Берлином. В ЕС надеются снова сдружить Польшу и Германию на основе вражды с Россией.

"Северный поток", совместный завод для ремонта танков, репарации: есть немало спорных вопросов в отношениях коалиционного правительства в Берлине и национал-консервативного правительства в Варшаве. От этих споров может пострадать Украина.

Когда в начале этой недели министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) встретился со своим польским коллегой Мариушем Блащаком (Mariusz Błaszczak), все сразу обратили внимание, насколько по-разному они одеты. Встреча происходила в южно-польском городе Замостье, где размещены немецкие зенитно-ракетные комплексы, установленные там в связи с близостью зоны российско-украинского конфликта. С 2022 Польша стала прифронтовым государством, и Блащак оделся соответственно: в военные брюки и армейскую рубашку. А вот Писториус был в обычном костюме. Можно представить себе, что одежда политиков отражала то, как воспринимает ситуацию национал-консервативное правительство в Варшаве: мол, поляки — в боевой готовности, а немцы — нет, еще не умеют держаться по-военному.

Блащак говорил об опасности с Востока — о "вторжении", страхах перед ЧВК "Вагнер", ракетах с ядерными боеголовками в Белоруссии. Большинство поставок вооружения для воюющей Украины идет через Польшу. Недалеко от места встречи министров боеприпасы и тяжелую технику переправляют через границу, как правило, ночью. Принадлежащие Германии зенитные ракеты Patriot стоят наготове, так как Россия может начать обстреливать пути поставок. "Мы высоко ценим присутствие этого немецкого оружия на польской земле", — сказал Блащак.

А вот Писториус был далек от какого-либо пафоса. Он напомнил, что в ближайшие десять дней должны быть сняты последние вопросы о создании ремонтного завода для танков Leopard. Польские и немецкие фирмы должны будут вместе восстанавливать поврежденные в боях машины. Работать будут под бомбами на Украине: польские концерны требует слишком больших денег, считает немецкая сторона.

Антигерманская позиция польских правых

Нынешние отношения между Варшавой и Берлином хорошими назвать трудно. Это — не столько открытый конфликт по конкретным темам, сколько постоянно нарастающее взаимное недовольство. Польша и Германия — члены ЕС и НАТО, и в том, что касается Украины, они следуют единой линии, но партнеры не ладят между собой: статус их отношений неясен.

Подозрительно-враждебное отношение к немцам — часть идеологической ДНК находящейся сейчас у власти правой партии "Право и справедливость" (PiS). Если говорить вкратце, то поляки упрекают немцев за то, что те ведут себя в Европе как гегемоны и притом еще толком не разобрались со своей виной во Второй мировой войне.

Сейчас немцы говорят о "смене эпох": в Берлине наконец-то поняли, что не прислушивались вообще или прислушивались слишком мало к предупреждениям восточноевропейских стран относительно президента России Путина. Покаявшись, немецкие руководители теперь поставляют оружие Украине. Тем не менее, негативное представление поляков о том, кто такие немцы, крайне мешает делу.

Нынешний конфликт вокруг танкового завода, вероятно, вскоре будет улажен, однако такое неясно выраженное недовольство друг другом таит в себе опасность на поле боя. Если двум самым сильным странам на востоке альянсов ЕС и НАТО не удастся избежать очередной ссоры, заплатит за эту неспособность договориться Киев. А ссориться сейчас не время: возможно, Киев еще годами будет тянуть из своих западных союзников оружие и многое другое.

Историческая травма

Писториус должен быть доволен, что Блащак вообще согласился появиться с ним на людях. Когда немецкий министр был в феврале в Варшаве, польское правительство приняло его так плохо, что ему пришлось в одиночку выходить к журналистам. "В национал-консервативной партии „Право и справедливость“ (PiS) ужасно не любят показываться в компании с немцами", — сказал один бывший дипломат из Варшавы.

С размещением зенитно-ракетных комплексов Patriot дело сначала также не ладилось. В ноябре прошлого года обломки ракеты с украинской территории (на самом деле было доказано, что эту ракету запустили ВСУ — прим. ИноСМИ) упали на восточную Польшу и убили двух человек. Потрясенный Берлин тогда предложил Польше свои ЗРК Patriot, но Польша отказалась.

Польская общественность была в ужасе: если русские действительно примутся по нам стрелять, то мы окажемся в опасности, потому что PiS не может отойти от своей антигерманской позиции! Поэтому президент Анджей Дуда отправился в Берлин и уладил дело со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Против Гитлера и Сталина"

У Польши много причин для критического отношения к немцам. Самая главная их них — Вторая мировая война. В союзе со Сталиным Гитлер напал на Польшу. (На самом деле "союза Гитлера и Сталина" не было, они никогда не встречались, в отличие от Пилсудского и Гитлера. Был лишь пакт о ненападении 1939 года и секретные протоколы к нему, которые Россия опубликовала по своей инициативе в 1990-е годы. Германо-польский пакт о ненападении был заключен еще в 1934 году — прим. ИноСМИ.) На захваченной территории нацисты развязали Холокост. Однако в Германии в значительно меньшей степени известно, что немцы в Польше вели войну и против нееврейского населения: у нас мало известно, что были убиты и миллионы поляков. Немецкие нацисты систематически уничтожали в первую очередь высокообразованных поляков: профессоров, учителей, инженеров, ученых, военных — в общей сложности три миллиона человек.

Поэтому коммунисты объявили борьбу с немцами государственным делом. (Опять неправда: отношения ГДР и "коммунистической" Польской Народной Республики были нормальными, ПНР выступала только против "реваншистского" нежелания натовской ФРГ признать западные польские границы - прим. ИноСМИ.) В 1989 году оппозиция порвала с этой идеей, что стало актом интеллектуального освобождения. Польские диссиденты поняли, что освобождение от советского ига станет полным лишь в том случае, если немцы воссоединятся.

Внутрипольский "культуркампф"

Консервативно-националистические польские партии, такие как правящая PiS, порвали с этими настроениями. Их геополитическое кредо таково: Польша подвергается опасности — на востоке со стороны империалистической Россиеи, на западе со стороны Германии, мечтающей опять лишить Польшу независимости.

"С точки зрения некоторых идеологов PiS, Германия представляет собой еще большую опасность, чем Россия", — говорит Дитмар Нитан (Dietmar Nietan), депутат бундестага от СДПГ. Якобы Германия подрывает польскую идентичность ("тожесамость", то есть способность оставаться самими собой — так слово "идентичность" звучит по-польски). Причем польские националисты утверждают, что Германия делает это с помощью ЕС, которым Германия пользуется как инструментом. Так, во всяком случае, ситуацию видят идеологи PiS, считает Нитан. Вот уже 25 лет он занимается отношениями с соседней страной и знает, насколько хрупки германо-польские отношения. "Антигерманская карта — одна из решающих карт во внутриполитической борьбе культур, культуркампфе", — говорит он.

Эта борьба обострилась в последнее время, так как осенью в Польше должны пройти выборы. Когда 4 июня оппозиция призвала граждан к участию в крупной демонстрации в Варшаве, над толпой кружил самолет, тянувший за собой баннер с надписью: "На Берлин!". Как утверждают некоторые варшавские газеты, самолет был нанят одним из депутатов партии PiS, чтобы дискредитировать политических противников национал-консерваторов. Консервативный политик Адам Белан (Adam Bielan) говорит: "Эти выборы будут выборами между сильной Польшей в Европе или сильной позицией Берлина и Брюсселя в Варшаве".

Польша оказалась в Евросоюзе в изоляции, об нее буквально "вытирают ноги", так как правительство пытается с помощью своего большинства в парламенте подмять под себя аппарат правосудия. Европейский суд принял несколько решений против польского правительства, Еврокомиссия из-за попыток поляков возражать ей заморозила предоставление Польше более 35 миллиардов евро в качестве помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Притянутые за уши обвинения — утверждает правительство в Варшаве, все это — заговор немцев, которые пытаются приструнить храбрую PiS.

Моральные различия

Однако все меньше поляков верят в старую сказку о немецких реваншистах, которые принижают свою вину во войне и хотят вернуть себя Силезию. Не "сдвинутые на истории" поляки благосклонно смотрят на немецкую соседку (или немецкого соседа). "Поляки любят американцев, ненавидят русских... и завидуют немцам", — говорит варшавский социолог Марчин Дума (Marcin Duma). Несмотря на историческую травму, нанесенную Германией, эта страна в течение десятилетий была самым важным ориентиром для своих восточных соседей в Европе — они хотели быть такими же богатыми и мечтали о том, чтобы их государство функционировало так же хорошо. Однако этой мечте не было суждено сбыться, что породило уныние и зависть.

Этими эмоциями мастерски воспользовалась PiS, которая после украинских событий стала ощущать себя по-новому. С наслаждением польское правительство указывает на то, что оно якобы знало всегда: что Путину доверять нельзя. Немцы, которые в иных ситуациях всё знают лучше других и начинают командовать, в этом кризисе бросились признавать свои ошибки. И этим правительство в Варшаве пользуется в полной мере: "Политика Германии нанесла огромный вред Европе", — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel — мол, они слишком долго делали ставку на энергетический бизнес с Россией и слишком поздно начали поставлять оружие Украине.

Помимо этого, моральные различия в позициях Германии и Польши призвано продемонстрировать требование репараций. Несмотря на то, что в 1953 году польское правительство, находящееся в то время под пятой Москвы, согласилось отказаться от репараций, сегодняшнее правительство PiS утверждает, что ФРГ должна Польше за опустошение и разграбление страны, устроенное немцами во время Второй мировой войны, 6,22 триллиона злотых (1397 миллиардов евро).

В какой-то степени в кризисе отношений виновата и немецкая сторона. "Мы имеем дело с асимметрией внимания", — говорит посол Германии в Польше Томас Баггер (Thomas Bagger): "Германия для многих поляков — ориентир, а вот для многих немцев Польша — лишь одна из соседних стран". Координатор по Польше Нитан "в ужасе от невежественного и высокомерного отношения к Восточной Европе", которое он нередко наблюдает среди немецких и брюссельских коллег.

Нитан считает, что даже в вопросе о репарациях Германия ведет себя неверно. По его словам, Берлин отверг притязания Варшавы чисто юридическими аргументами. "Польша не добьется своего ни в одном суде мира", — говорит Нитан. Но, по его мнению, было бы неправильным не обсуждать вопрос с морально-политических позиций. "Почему бы нам не удивить поляков? Хотя мы не можем платить репараций, но мы могли бы выплатить компенсации". Он говорит, например, о символических выплатах последним еще живущим жертвам войны.

Немецко-польский мотор в ЕС

Но больше всего Польша обижена на Германию из-за газопроводов "Северный поток". Вопреки просьбам и предостережениям многих восточно-европейских стран, Берлин построил газопроводы. (Опять ложь: на самом деле большую часть расходов по строительству "Северных потоков" взяли на себя российские фирмы, а Берлин сначала саботировал выдачу сертификации уже построенной "второй нитке" "Северного потока", а потом очень пассивно отнеслась к расследованию подрыва обеих труб — прим. ИноСМИ.) Исторический опыт Польши, призывавшей обмануть русских и запретить разрешенное было строитоельство, был проигнорирован как антироссийская паранойя, как политическая незрелость в вопросах безопасности.

Впрочем, то, что 83 миллиона немцев и почти 40 миллионов поляков в целом ладят между собой, имеет решающее значение перед лицом российской угрозы. "Иногда Варшава пытается поднять вес Польши за счет Германии. Но в конечном итоге мы лишь вместе сможем продвинуться вперед", — говорит посол Баггер.

Другие восточно-европейские страны надеются на то, что немецко-польский мотор наконец заработает: "Чехи, словаки, прибалты и румыны ждут, что Германия и Польша придадут Европейскому союзу новое восточное измерение", — говорит Кшиштоф Малиновский (Krzysztof Malinowski), профессор Университета имени Адама Мицкевича и эксперт по вопросам безопасности в Западном институте в Познани. Он имеет в виду сотрудничество восточно-европейских стран ЕС под руководством Польши и Германии. По его словам, Берлин и Варшава должны стоять плечом и плечу, когда западные страны ЕС не захотят больше посылать оружие на борьбу с Россией или Украина будет стремиться в брюссельский союз. Малиновский предупреждает: "Если немцы и поляки наконец-то не примирятся, то у украинцев возникнет проблема: им придется играть на двух пианино".

Авторы: Ян Пуль (Jan Puhl) Кристоф Шульт (Christoph Schult)