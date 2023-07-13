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ТАСС

Politico: нейтральный статус Киева позволит завершить украинский конфликт мирным путем

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Участник акции в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве
Участник акции в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости Андрей Стенин

При этом, как отметили обозреватели газеты, Вашингтон должен будет "согласиться снять с повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО"

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. США следует снять с повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО, это станет лучшим путем для урегулирования конфликта на территории бывшей советской республики мирным путем. Такое мнение выразили обозреватели европейской версии издания Politico.

Они отмечают, что "лучшим способом решения основополагающих для обеспечения долгосрочного мира [между Москвой и Киевом] обоюдных вопросов безопасности" стало бы предоставление США Украине статуса "хорошо вооруженной нейтральной страны". При этом Вашингтон должен будет "согласиться снять с повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО".

В текущей ситуации США следует "продолжить оказывать поддержку" Украине путем поставок вооружений и обучения ее вооруженных сил вместо того, чтобы "давать громкие пустые обещания" в отношении официальных гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, эти гарантии или перспектива принятия Украины в НАТО могут спровоцировать Россию "продолжать [спецоперацию]". Вашингтону же придется в этих условиях "либо игнорировать взятые [по отношению к Киеву] обязательства, либо разжечь ядерный кризис". При этом США "уже продемонстрировали, что не желают вступать в прямой [военный] конфликт" с Россией из-за Украины и вряд ли захотят действовать подобным образом в будущем, полагают авторы публикации.

Ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что страны Группы семи представят гарантии безопасности для Украины в среду по завершении саммита НАТО в Вильнюсе. 

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