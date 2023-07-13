Войти
Известия.ru

Во Франции запланировали обучить около 7 тыс. солдат ВСУ к концу года

469
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy

Париж к концу текущего года планирует обучить около 7 тыс. украинских военнослужащих. Об этом глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил в Twitter.

По его словам, Франция уже обучила около 5,2 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT.

«К концу этого года их будет около 7 тыс.», — написал глава ведомства.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP, сообщает телеканал «360». По его словам, Париж придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Киеву защищать свою территорию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса, сообщает телеканал «Звезда». Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.


Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» отметил, что это решение Франции приведет к эскалации боевых действий.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления украинских войск. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в интервью для Corriere Della Sera признал, что наступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.07.2023
Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
12.06.2023
Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
08.06.2023
Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд
19.05.2023
Le Monde указала на неготовность Парижа передать Киеву ракеты SCALP
27.02.2023
В украинском конфликте время работает на Москву. И Киев этому помогает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта