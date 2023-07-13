Во Франции запланировали обучить около 7 тыс. солдат ВСУ к концу года

Париж к концу текущего года планирует обучить около 7 тыс. украинских военнослужащих. Об этом глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил в Twitter.

По его словам, Франция уже обучила около 5,2 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT.

«К концу этого года их будет около 7 тыс.», — написал глава ведомства.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP, сообщает телеканал «360». По его словам, Париж придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Киеву защищать свою территорию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса, сообщает телеканал «Звезда». Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» отметил, что это решение Франции приведет к эскалации боевых действий.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления украинских войск. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в интервью для Corriere Della Sera признал, что наступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.