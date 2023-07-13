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Британия выступила за фиксацию временных рамок вступления Украины в НАТО

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Флаг Украины на Парламентской площади в Лондоне
Флаг Украины на Парламентской площади в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Alberto Pezzali

Украина заняла абсолютно правильную позицию, требуя от Североатлантического альянса временных рамок для вхождения в блок, сказал 12 июля Бен Уоллес, британский министр обороны.

"Украина абсолютно права, оказывая на нас давление по поводу того, когда должны появиться сроки для ее присоединения (к альянсу)", — заявил Уоллес в дискуссии на заседаниях вильнюсского саммита НАТО, которую транслировали на сайте форума мероприятия.

Накануне Зеленский, который прибыл в Вильнюс на саммит НАТО вечером 11 июля, назвал абсурдом отсутствие временных границ для приглашения Украины к членству в альянсе. По словам президента Украины, это похоже на то, что готовности пригласить Киев в блок просто нет. Йенс Столтенберг, генсек НАТО, на это заявление ответил, что в ходе присоединения к Североатлантическому блоку вообще нет каких-либо четких временных рамок, а самое главное — это выполнять условия.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Украина
Проекты
NATO
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