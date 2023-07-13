Корвет Черноморского флота "Меркурий" будет служить в Восточном Средиземноморье

В марте 2022 года Турция предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в связи с проведением Россией СВО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новейший ракетный корвет проекта 20380 "Меркурий", построенный для Черноморского флота РФ на судостроительном заводе "Северная верфь", будет нести боевую службу в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил журналистам в среду главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов.

"В этом году заводчане сдали нам для Черноморского флота "Меркурий", который будет нести службу в Восточном Средиземноморье", - сказал Евменов, чьи слова приводит телеканал "Звезда".

Турция в марте 2022 года предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в связи с проведением РФ специальной военной операции. В связи с этим корвет "Меркурий" до конца спецоперации не сможет попасть в акваторию Черного моря.