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РИА Новости

Новый ракетный корабль "Циклон" пополнил ВМФ России

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Малый ракетный корабль "Циклон"
Малый ракетный корабль "Циклон".
Источник изображения: © РИА Новости

Новый ракетный корабль "Циклон" с "Калибрами" вошел в состав ВМФ России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На керченском Судостроительном заводе имени Бутомы (входит в корпорацию "Ак Барс") прошла торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон", сообщили в Минобороны.

"Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова", — отметили в ведомстве.

Согласно флотской традиции, адмирал Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Приказом главкома корабль зачислили в состав Черноморского флота.

"Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота", — сказал главком на церемонии.

Евменов также отметил профессионализм и мастерство керченских корабелов и вручил отличившимся заводчанам медали "Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков".

В ведомстве напомнили, что для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний. Специалисты 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Минобороны России приступили к разработке ремонтно-технической и сервисной документации для кораблей проекта 22800, позволяющей сократить сроки и стоимость ремонта новых кораблей в будущем.

Ранее гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что "Циклон" станет первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. "Циклон" стал четвертым в серии.

МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач как в составе отрядов и группировок боевых кораблей, так и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
ЧФ
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