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ТАСС

СМИ: Германия будет ремонтировать Leopard 2 для Украины на своей территории

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Танк Leopard 2A5
Танк Leopard 2A5 из состава 34-й бронекавалерийской бригады 11-й Любской бронекавалерийской дивизии Войска Польского. Жагань, 23.02.2015.
Источник изображения: МО Польши

По сведениям телеканала n-tv, возможно, ремонт также будет производиться в Литве

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германия будет ремонтировать поврежденные на Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 на своей территории и, возможно, в Литве. Об этом сообщил в среду телеканал n-tv со ссылкой на слова представителя Минобороны ФРГ, распространенные на полях саммит НАТО в Вильнюсе.

Газета Handelsblatt ранее сообщила, что Берлин якобы отказался от создания в Польше совместного центра обслуживания и ремонта танков, которые задействованы на Украине. По данным издания, официально об отказе будет объявлено "в ближайшие дни", решение якобы обусловлено "абсолютно завышенными ценовыми ожиданиями польской стороны".

О разногласиях ранее сообщал журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная компания PGZ за так называемый первичный осмотр техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявлял, что в течение 10 дней стороны собираются устранить все разногласия по этому вопросу. 

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Страны
Германия
Литва
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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