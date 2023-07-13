Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему

Освобождение пяти командиров батальона "Азов"* не могло произойти без согласования на высшем уровне, пишет "Политика". Да, договор нарушен, но Москва наверняка что-то от этого получила. Возможно, выгода не касается Украины, а имеет отношение, например, к Сирии, считает автор статьи.

Эрдоган передал командиров "Азова"* Владимиру Зеленскому, что стало темой номер один для российской общественности. В "Телеграмм"-каналах эта новость вызвала больший шок, чем у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, из первого комментария которого сразу стало понятно, что Москва с пониманием отнеслась к шагу Анкары. Хотя и он констатировал, что этим шагом был нарушен договор, и что России якобы никто ничего заранее не сообщил.

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Сейчас ясно одно: освобождение пяти командиров не могло произойти без договоренностей на высшем уровне. Да, договор нарушен, на что сразу указал Дмитрий Песков, но командиров "Азова"* и не отправили бы в Турцию ждать окончания вооруженного конфликта, если бы Россия хотела их судить.

К сожалению, особенность этого вооруженного конфликта, как и любого другого, в том, что логика политического руководства отличается от логики военного командования. Все "крупные звери", видные через прицел, вне зависимости от жертв, понесенных ради их поимки, окажутся в особом режиме обмена. Так, уже несколько раз обменяли иностранных наемников и "азовцев"*. Только за украинского пророссийского политика и бизнесмена Виктора Медведчука отдали 200 украинских солдат, в том числе и членов националистического батальона "Азов"*, объявленного в Российской Федерации террористическим. И хотя некоторых членов этого печально известного батальона судят, среди них, судя по всему, простые бойцы, а не командиры.

Один из самых важных вопросов звучит так. Было ли на Эрдогана оказано влияние накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, и если да, чем на него надавили, и что он получил взамен? У Анкары длинный список разногласий с Вашингтоном, и в первом комментарии Дмитрий Песков обратил внимание именно на это. Накануне саммита НАТО, на котором Украину не пригласят в альянс, и на фоне краха украинского контрнаступления, Реджеп Эрдоган по той или иной причине решил помочь Владимиру Зеленскому и предоставить ему материал для локальной информационной победы. Никто не верит, что дело обошлось без Вашингтона.

С другой стороны, до заявления Дмитрия Пескова в российских "Телеграмм"-каналах активно обсуждалась другая версия. Турция якобы понимала, что на этот раз Россия готова полностью отказаться от "зерновой сделки". Будучи посредником на этих переговорах, Эрдоган решил "показать зубы" и продемонстрировал, что готов если не поставить на паузу, то как минимум резко охладить отношения с Кремлем в случае выхода из сделки. Россияне утверждают, что их часть условий так и осталась невыполненной (вернуть "Свифт" российскому Россельхозбанку).

Что любопытно, за день то того, как Зеленский полетел за своим "подарком", еще ничего не зная, Эрдоган заявил, что никто не может испортить отношения между Турцией и Россией, и что в августе он встретится с Владимиром Путиным в Анкаре.

Что Москва могла получить от этого, можно только догадываться. Возможно, выгода совершенно не касается Украины, а имеет отношение, например, к Сирии. Как раз недавно глава российской посреднической миссии в турецко-сирийском урегулировании Александр Лаврентьев заявил, что лидеры Сирии и Турции, Башар Асад и Реджеп Эрдоган, могут встретиться в присутствии Владимира Путина, поскольку процесс нормализации отношений идет успешно. Может, это и есть та встреча, о которой говорил Эрдоган.

Конечно, Украина пытается преподнести все как дипломатический успех самого Владимира Зеленского, который прилетел в Киев с "большим трофеем", пригодным, чтобы эксплуатировать его в информационном пространстве еще очень долго. Посол Украины в Анкаре Василий Бондарь вчера заявил, что Турция не выставила Киеву никаких условий для передачи командиров "Азова"*.

Для другой части российской общественности, которая тут же вспомнила, как в 2015 году Турция сбила российский самолет, случившееся лишь подтвердило, что туркам никогда нельзя верить. Часть влиятельных аналитиков в первых комментариях рекомендовали Москве немедленно ответить. В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров побеседовал с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В пресс-релизе говорится, что они обменялись мнениями и о возвращении командиров "Азова"*. Внимание Анкары привлекли к деструктивности продолжения военной помощи Украине и сказано, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям. Но вчера Дмитрию Пескову пришлось снова отвечать на вопросы журналистов и "гасить пожар", поскольку этих сообщений явно оказалось недостаточно.

Он сказал, что Москва продолжает диалог с Анкарой и намерена получить разъяснения относительно ситуации вокруг освобождения командиров "Азова"*. Он также добавил, что случившееся "примут во внимание при заключении договоров в дальнейшем". Имел ли Кремль в виду переговоры о зерновой сделке?

Тем не менее Москва явно осталась при мнении, что ссориться с Эрдоганом не стоит, поскольку пресс-секретарь добавил, что Турция, в отличие от большинства западных государств, поддерживает диалог с Россией. Он напомнил, что у Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. "Но, будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас".

Если Москва и Анкара договорились, то размолвки между партнерами нет.

* батальон "Азов" признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России, прим. ред.

Автор: Биляна Митринович Рашевич (Биљана Митриновић Рашевић)