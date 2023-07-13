Войти
ИноСМИ

Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему

624
2
-1
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Освобождение пяти командиров батальона "Азов"* не могло произойти без согласования на высшем уровне, пишет "Политика". Да, договор нарушен, но Москва наверняка что-то от этого получила. Возможно, выгода не касается Украины, а имеет отношение, например, к Сирии, считает автор статьи.

Эрдоган передал командиров "Азова"* Владимиру Зеленскому, что стало темой номер один для российской общественности. В "Телеграмм"-каналах эта новость вызвала больший шок, чем у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, из первого комментария которого сразу стало понятно, что Москва с пониманием отнеслась к шагу Анкары. Хотя и он констатировал, что этим шагом был нарушен договор, и что России якобы никто ничего заранее не сообщил.

Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram

Сейчас ясно одно: освобождение пяти командиров не могло произойти без договоренностей на высшем уровне. Да, договор нарушен, на что сразу указал Дмитрий Песков, но командиров "Азова"* и не отправили бы в Турцию ждать окончания вооруженного конфликта, если бы Россия хотела их судить.

К сожалению, особенность этого вооруженного конфликта, как и любого другого, в том, что логика политического руководства отличается от логики военного командования. Все "крупные звери", видные через прицел, вне зависимости от жертв, понесенных ради их поимки, окажутся в особом режиме обмена. Так, уже несколько раз обменяли иностранных наемников и "азовцев"*. Только за украинского пророссийского политика и бизнесмена Виктора Медведчука отдали 200 украинских солдат, в том числе и членов националистического батальона "Азов"*, объявленного в Российской Федерации террористическим. И хотя некоторых членов этого печально известного батальона судят, среди них, судя по всему, простые бойцы, а не командиры.

Один из самых важных вопросов звучит так. Было ли на Эрдогана оказано влияние накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, и если да, чем на него надавили, и что он получил взамен? У Анкары длинный список разногласий с Вашингтоном, и в первом комментарии Дмитрий Песков обратил внимание именно на это. Накануне саммита НАТО, на котором Украину не пригласят в альянс, и на фоне краха украинского контрнаступления, Реджеп Эрдоган по той или иной причине решил помочь Владимиру Зеленскому и предоставить ему материал для локальной информационной победы. Никто не верит, что дело обошлось без Вашингтона.

С другой стороны, до заявления Дмитрия Пескова в российских "Телеграмм"-каналах активно обсуждалась другая версия. Турция якобы понимала, что на этот раз Россия готова полностью отказаться от "зерновой сделки". Будучи посредником на этих переговорах, Эрдоган решил "показать зубы" и продемонстрировал, что готов если не поставить на паузу, то как минимум резко охладить отношения с Кремлем в случае выхода из сделки. Россияне утверждают, что их часть условий так и осталась невыполненной (вернуть "Свифт" российскому Россельхозбанку).

Что любопытно, за день то того, как Зеленский полетел за своим "подарком", еще ничего не зная, Эрдоган заявил, что никто не может испортить отношения между Турцией и Россией, и что в августе он встретится с Владимиром Путиным в Анкаре.

Что Москва могла получить от этого, можно только догадываться. Возможно, выгода совершенно не касается Украины, а имеет отношение, например, к Сирии. Как раз недавно глава российской посреднической миссии в турецко-сирийском урегулировании Александр Лаврентьев заявил, что лидеры Сирии и Турции, Башар Асад и Реджеп Эрдоган, могут встретиться в присутствии Владимира Путина, поскольку процесс нормализации отношений идет успешно. Может, это и есть та встреча, о которой говорил Эрдоган.

Конечно, Украина пытается преподнести все как дипломатический успех самого Владимира Зеленского, который прилетел в Киев с "большим трофеем", пригодным, чтобы эксплуатировать его в информационном пространстве еще очень долго. Посол Украины в Анкаре Василий Бондарь вчера заявил, что Турция не выставила Киеву никаких условий для передачи командиров "Азова"*.

Для другой части российской общественности, которая тут же вспомнила, как в 2015 году Турция сбила российский самолет, случившееся лишь подтвердило, что туркам никогда нельзя верить. Часть влиятельных аналитиков в первых комментариях рекомендовали Москве немедленно ответить. В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров побеседовал с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В пресс-релизе говорится, что они обменялись мнениями и о возвращении командиров "Азова"*. Внимание Анкары привлекли к деструктивности продолжения военной помощи Украине и сказано, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям. Но вчера Дмитрию Пескову пришлось снова отвечать на вопросы журналистов и "гасить пожар", поскольку этих сообщений явно оказалось недостаточно.

Он сказал, что Москва продолжает диалог с Анкарой и намерена получить разъяснения относительно ситуации вокруг освобождения командиров "Азова"*. Он также добавил, что случившееся "примут во внимание при заключении договоров в дальнейшем". Имел ли Кремль в виду переговоры о зерновой сделке?

Тем не менее Москва явно осталась при мнении, что ссориться с Эрдоганом не стоит, поскольку пресс-секретарь добавил, что Турция, в отличие от большинства западных государств, поддерживает диалог с Россией. Он напомнил, что у Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. "Но, будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас".

Если Москва и Анкара договорились, то размолвки между партнерами нет.

* батальон "Азов" признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России, прим. ред.

Автор: Биляна Митринович Рашевич (Биљана Митриновић Рашевић)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Персоны
Башар Асад
Лавров Сергей
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
26.08.2022
Турция затеяла спецоперацию в Сирии
27.11.2019
The Wall Street Journal (США): хороший год для Путина становится еще лучше
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
04.07.2017
Хотят ли американцы воевать с Россией
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
22.01.2013
Сирийский вопрос и европейская интеграция ("Звязда ", Белоруссия)
2 комментария
№1
13.07.2023 09:00
Москва , скорее  всего , получила  щелчёк  по  носу  от борзого Эрдогана, который  удачно  прокрутил схему  своего  участия в  обмене. С точки  зрения военной  так  ничего  не  произошло и я очень  не уверен, что вернутые  домой  пленные  хотят  еще  воевать. Украина этим  возвратом  тоже  ничего  не  получила  кроме  шума  на  несколько  дней. Эрдоган что-то  получил, хотя  по  мелочи. Вот если он  передаст США или  Украине С-400, то это  будет да.... Но это его  козырь , но  он  с  козырей начинать точно  не будет.
0
Сообщить
№2
13.07.2023 13:17
Цитата, q
Сейчас ясно одно: освобождение пяти командиров не могло произойти без договоренностей на высшем уровне.

Уж не знают как и обтечь... Самое забавное, что в порыве ХПП выдвигают версии для путинцев ещё хуже.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта