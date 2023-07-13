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Военное обозрение

Секретарь Совбеза Армении: Вопрос не предоставления Россией Армении оружия и боеприпасов остается открытым

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Источник изображения: topwar.ru

Секретарь совбеза Армении Армен Григорян в очередной раз коснулся темы якобы срыва Россией контрактов на поставку вооружения для армянской армии. О том, что данный вопрос по-прежнему остается открытым чиновник заявил в ходе недавнего интервью местной радиостанции.

Со слов Григоряна, соответствующая тема продолжает оставаться на повестке армяно-российских отношений. Между тем на недавней встрече секретарей Совбеза обеих стран в Минске она не обсуждалась.

В свою очередь армянский чиновник отметил, что проблема с не поставкой Россией обещанного вооружения имеет стратегическое значение для его страны. Но при этом он подчеркнул, что данный вопрос должен обсуждаться с партнерами открыто и спокойно.

Напомним, что с аналогичным заявлением Григорян уже выступал весной текущего года. Тогда он заявил о нескольких контрактах Армении с Россией на сотни миллионов долларов, которые до сих пор не исполнены. При этом он добавил, что Ереван уже внес необходимую сумму.

Позднее данную тему затрагивал и армянский премьер Никол Пашинян, также заявивший, что его страна заплатила России сотни миллионов долларов за оружие, которое так и не получила. В то же время на вопрос журналистов, вернула ли Москва эти деньги обратно, политик отвечать не стал, сославшись на то, что проблема находятся на стадии обсуждения и его детали он раскрывать не намерен.

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Страны
Армения
Россия
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