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Финляндия решила, что Байден поможет "поднять" ее восточные регионы

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Президент США Джо Байден выступает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 14 июня 2021 года
Президент США Джо Байден выступает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 14 июня 2021 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / OLIVIER HOSLET

В Хельсинки рассчитывают, что членство в НАТО положительно скажется на развитии Восточной Финляндии, которая сильно пострадала от прекращения торговли с Россией, пишет Savon Sanomat. Было бы "уместно" донести это до сведения Байдена во время его визита, причем прямо на восточной границе, рассуждает редакция издания.

Редакционная статья

13 июля членству Финляндии в НАТО будет уделено особое внимание: президент США Джо Байден (Joe Biden) встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) и премьер-министрами других стран Северной Европы в Хельсинки. Визит не случаен: Байден активно способствовал тому, чтобы Финляндия стала членом альянса. Выдвигающийся на второй срок президент делает акцент на своих заслугах в политике безопасности. Визит в Финляндию станет особенно ценным, если саммит НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля не принесет особых результатов.

Визит Байдена должен перекрыть неприятные воспоминания о визите экс-президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Финляндию в июле 2018 года. Тогда Трамп, похоже, был одурачен бывшим сотрудником КГБ президентом России Владимиром Путиным.

В отличие от Трампа, Байден понимает Европу. Он в какой-то степени знаком с Финляндией, так как приезжал с визитом весной 2011 года в статусе вице-президента США. Вероятно, он может понять, что до сих пор значило для Финляндии соседство с Россией. Однако не факт, что он осознает, что означает для нашей страны превращение более чем 1300-километровой восточной границы в границу НАТО — особенно для Восточной Финляндии.

Сокращение объема двусторонней торговли и диалога между соседними странами уже отразилось на Восточной Финляндии. Регион страдает от отрицательного прироста населения — правда, область Северное Саво пострадала меньше остальных. Без инвестиций в развитие восточного региона будет сложно обеспечить границе НАТО надежную защиту.

Считается, что членство в НАТО положительно скажется на развитии сферы недвижимости в Восточной Финляндии, как это стало происходить в странах Прибалтики после 2004 года. Для функционирования альянса на территории Финляндии потребуется хорошая логистика. Кроме этого, может возникнуть потребность в открытии штаба, размещении батальона НАТО или специальных центров. Полагают, что в Финляндии вряд ли появится база НАТО, но ради решения вопросов безопасности и, конечно, развития экономики региона, Восточная Финляндия готова ее принять. Было бы уместно донести эти пожелания и потребности до сведения Байдена и его помощников прямо в Восточной Финляндии, например на авиабазе в карельской Риссала.

Подробностей о программе визита Байдена нет. В принципе, президент мог бы ненадолго посетить восточную границу, ведь он прибудет со служебным автомобилем — бронированным Кадиллаком.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Финляндия
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Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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