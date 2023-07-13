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РИА Новости

В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию

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Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков заявил, что взаимодействие России и Китая никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, "несмотря на то, что речь идет все-таки об альянсах агрессивных по своей сути".

"Это (НАТО - ред.) не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию. Но тем не менее никогда российско-китайские отношения не были направлены против кого бы то ни было", - сказал Песков.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
NATO
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