В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию

Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков заявил, что взаимодействие России и Китая никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, "несмотря на то, что речь идет все-таки об альянсах агрессивных по своей сути".

"Это (НАТО - ред.) не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию. Но тем не менее никогда российско-китайские отношения не были направлены против кого бы то ни было", - сказал Песков.