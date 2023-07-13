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ЦАМТО

BAE Systems поставит крупные партии боеприпасов для МО Великобритании

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САУ Archer от BAE Systems
САУ Archer от BAE Systems.
Источник изображения: thedefensepost.com

ЦАМТО, 12 июля. Минобороны Великобритании объявило о подписании с компанией BAE Systems новых контрактов на поставку боеприпасов.

Заказы на сумму 280 млн. фунтов стерлингов с возможностью увеличения до 400 млн. фунтов стерлингов позволят создать более 200 новых рабочих мест на севере Англии и в Южном Уэльсе, увеличив численность сотрудников компании, занятых в производстве боеприпасов.

Как заявлено, рост числа конфликтов и возросшая напряженность во всем мире подчеркивают важность наличия суверенных производственных мощностей и прочного партнерства между BAE Systems и Вооруженными силами Великобритании.

Основываясь на существующем 15-летнем партнерском соглашении стоимостью 2,4 млрд. фунтов стерлингов, новые заказы значительно увеличат производство важных боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды, 30-мм и 5,56-мм боеприпасы. Это основные продукты, на которые СВ Великобритании полагаются при обеспечении максимальной эффективности на поле боя.

Ключевые инвестиции уже осуществляются для обеспечения увеличения производства, включая:

- дополнительную производственную линия 155-мм боеприпасов в Вашингтоне (графство Тайн-энд-Уир);

- новый завод по снаряжению боевых частей в Гласкоид (Южный Уэльс);

- восстановление производственных мощностей по производству 30-мм боеприпасов в Вашингтоне и Гласкоиде.

Ожидается, что многомиллионные инвестиции позволят BAE Systems значительно увеличить производство и сохранить важные суверенные возможности по поставке современных боеприпасов, создавая и поддерживая высококвалифицированные рабочие места по всей Великобритании.

Действующий 15-летний контракт BAE Systems с Министерством обороны Великобритании, носящий название "Решение по боеприпасам следующего поколения" (NGMS), вступил в силу в январе 2023 года.

В подразделении боеприпасов BAE Systems сейчас работает 1260 человек, которые занимаются либо их производством, либо испытаниями и оценкой на пяти объектах по всей Великобритании: Гласкоид в Монмутшире, Радуэй-Грин в Чешире, Вашингтон в Тайн-энд-Уир, Бишоптон недалеко от Глазго и Ридсдейл в Нортумберленде.

Возможности трудоустройства, вытекающие из новых контрактов, включают:

- 65 рабочих мест в Радуэй-Грин, Чешир;

- 101 рабочее место в Вашингтоне, Тайн-энд-Уир;

- 45 рабочих мест в Гласкоид (Южный Уэльс).

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Страны
Великобритания
США
Компании
BAE Systems
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