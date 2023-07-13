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Украина получила утешительный приз от НАТО. Но он бесполезен

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Саммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Достигнутый на саммите НАТО компромисс по освобождению Украины от Плана действий по членству на данный момент бесполезен, заявила замдиректора Центра восточных исследований Кристина Готковская в интервью Gazeta. Согласия на быстрое вступление Киева в альянс нет.

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Главная его тема – укрепление коллективной обороны и отношения альянса с Украиной. Политики из стран НАТО должны дать Киеву гарантии безопасности, хотя не совсем ясно, насколько широкими они будут.

Уже точно известно, что Украина пока не получит приглашения в альянс. Президент США Джо Байден заявил, что время для этого еще не пришло, а Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз намекал, что пока длится конфликт, это невозможно.

Саммит НАТО. Основные темы – укрепление обороноспособности государств – членов альянса и отношения с Украиной

О приоритетах саммита в Вильнюсе мы спросили Юстину Готковскую (Justyna Gotkowska), заместителя директора Центра восточных исследований, который специализируется, в частности, на проблематике НАТО и общей политике безопасности и обороноспособности ЕС с региональной перспективы.

"Наиболее важными являются две темы: укрепление обороноспособности и сдерживания, а также отношения НАТО с Украиной. По первой теме – это вопросы завершения региональных планов обороны, то есть нового поколения планов для трех театров военных действий, в том числе один для восточного фланга, а также ряд связанных с этим решений: распределение войск согласно этим планам обороны, создание сил высокой готовности, хранение техники на восточном фланге и ряд связанных с этим моментов", – объясняет эксперт и добавляет, что с усилением коллективной обороноспособности связан и вопрос ее финансирования – цель НАТО состоит в том, чтобы государства-члены тратили более 2% своего ВВП на оборону.

"Вторая тема, которая будет затронута на саммите, это отношения НАТО с Украиной и повышение уровня дипломатических отношений с Киевом до максимально возможного. Это первое. Во-вторых, усилен пакет поддержки Украины, и, в-третьих, вопрос о том, станет ли Украина членом альянса и если да, то когда", – говорит Ю. Готковская.

Эксперт также рассчитывает на то, что по итогам саммита в Вильнюсе крупнейшими государствами-членами НАТО, скорее всего, будет подписана декларация о долгосрочной военной поддержке Украины.

Украина в НАТО? "Это компромисс, который, к сожалению, в настоящее время мало что дает"

На что Украина может рассчитывать в контексте встречи НАТО в Вильнюсе?

"Согласия на быстрое вступление Украины в НАТО нет. Был достигнут компромисс по освобождению Украины от Плана действий по членству. То есть это уже не является условием вступления Украины в НАТО", – подчеркивает Готковская.

Эксперт при этом отмечает, что переоценивать значение этого решения не стоит. "Это компромисс, который сейчас, к сожалению, мало что дает. Согласия на членство Украины в НАТО нет", – утверждает она.

"На данный момент этот компромисс бесполезен, но он может иметь значение в будущем, если политические позиции наиболее важных союзников изменятся", – объясняет эксперт.

Готковская также подчеркивает, что все решения, принятые во время саммита, будут важны для Польши и носят стратегический характер.

"Вряд ли будет конкретная сфера, где Польша будет упомянута напрямую. Но все эти решения касаются нашей страны", – отмечает эксперт.

Автор: Катажина Рохович (Katarzyna Rochowicz)

Комментарии читателей

komandorbuka

Одно можно сказать наверняка. Если туда поедет наш народный шут Анджей, то он там наделает делов.

bancha

Прежде, чем вступать в европейские структуры, пусть разберутся со свои прошлым.

mariuszm76

Неужели так сложно понять, что Украина в НАТО – это открытая война с Россией? Как может страна, где почитают нацистов и преступников, лезть в какие-то международные организации?

0rysiek0

Союз НАТО с Украиной – это как союз Гитлера с Украиной. Задача таких союзов – максимально использовать украинский национализм в борьбе за доминирование.

polsz

"К сожалению, мало что дает"? И очень хорошо, что так. Я не хочу, чтобы мой сын поехал воевать за Украину.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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