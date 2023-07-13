Украина получила утешительный приз от НАТО. Но он бесполезен

Достигнутый на саммите НАТО компромисс по освобождению Украины от Плана действий по членству на данный момент бесполезен, заявила замдиректора Центра восточных исследований Кристина Готковская в интервью Gazeta. Согласия на быстрое вступление Киева в альянс нет.

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Главная его тема – укрепление коллективной обороны и отношения альянса с Украиной. Политики из стран НАТО должны дать Киеву гарантии безопасности, хотя не совсем ясно, насколько широкими они будут.

Уже точно известно, что Украина пока не получит приглашения в альянс. Президент США Джо Байден заявил, что время для этого еще не пришло, а Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз намекал, что пока длится конфликт, это невозможно.

Саммит НАТО. Основные темы – укрепление обороноспособности государств – членов альянса и отношения с Украиной

О приоритетах саммита в Вильнюсе мы спросили Юстину Готковскую (Justyna Gotkowska), заместителя директора Центра восточных исследований, который специализируется, в частности, на проблематике НАТО и общей политике безопасности и обороноспособности ЕС с региональной перспективы.

"Наиболее важными являются две темы: укрепление обороноспособности и сдерживания, а также отношения НАТО с Украиной. По первой теме – это вопросы завершения региональных планов обороны, то есть нового поколения планов для трех театров военных действий, в том числе один для восточного фланга, а также ряд связанных с этим решений: распределение войск согласно этим планам обороны, создание сил высокой готовности, хранение техники на восточном фланге и ряд связанных с этим моментов", – объясняет эксперт и добавляет, что с усилением коллективной обороноспособности связан и вопрос ее финансирования – цель НАТО состоит в том, чтобы государства-члены тратили более 2% своего ВВП на оборону.

"Вторая тема, которая будет затронута на саммите, это отношения НАТО с Украиной и повышение уровня дипломатических отношений с Киевом до максимально возможного. Это первое. Во-вторых, усилен пакет поддержки Украины, и, в-третьих, вопрос о том, станет ли Украина членом альянса и если да, то когда", – говорит Ю. Готковская.

Эксперт также рассчитывает на то, что по итогам саммита в Вильнюсе крупнейшими государствами-членами НАТО, скорее всего, будет подписана декларация о долгосрочной военной поддержке Украины.

Украина в НАТО? "Это компромисс, который, к сожалению, в настоящее время мало что дает"

На что Украина может рассчитывать в контексте встречи НАТО в Вильнюсе?

"Согласия на быстрое вступление Украины в НАТО нет. Был достигнут компромисс по освобождению Украины от Плана действий по членству. То есть это уже не является условием вступления Украины в НАТО", – подчеркивает Готковская.

Эксперт при этом отмечает, что переоценивать значение этого решения не стоит. "Это компромисс, который сейчас, к сожалению, мало что дает. Согласия на членство Украины в НАТО нет", – утверждает она.

"На данный момент этот компромисс бесполезен, но он может иметь значение в будущем, если политические позиции наиболее важных союзников изменятся", – объясняет эксперт.

Готковская также подчеркивает, что все решения, принятые во время саммита, будут важны для Польши и носят стратегический характер.

"Вряд ли будет конкретная сфера, где Польша будет упомянута напрямую. Но все эти решения касаются нашей страны", – отмечает эксперт.

Автор: Катажина Рохович (Katarzyna Rochowicz)

Комментарии читателей

komandorbuka

Одно можно сказать наверняка. Если туда поедет наш народный шут Анджей, то он там наделает делов.

bancha

Прежде, чем вступать в европейские структуры, пусть разберутся со свои прошлым.

mariuszm76

Неужели так сложно понять, что Украина в НАТО – это открытая война с Россией? Как может страна, где почитают нацистов и преступников, лезть в какие-то международные организации?

0rysiek0

Союз НАТО с Украиной – это как союз Гитлера с Украиной. Задача таких союзов – максимально использовать украинский национализм в борьбе за доминирование.

polsz

"К сожалению, мало что дает"? И очень хорошо, что так. Я не хочу, чтобы мой сын поехал воевать за Украину.