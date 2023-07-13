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ТАСС

Politico: гарантии безопасности от Запада "фальшивые" и не смогут защитить Украину

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Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

Они поставят безопасность страны под угрозу, считают обозреватели газеты

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Гарантии безопасности, которые союзники по НАТО намерены предоставить Киеву, в действительности окажутся неэффективными и поставят безопасность страны под угрозу. Такое мнение выразили обозреватели европейской версии издания Politico.

"Расширение гарантий безопасности Украины приведет к наихудшему сценарию: страна будет считать, что у нее есть защита, когда на самом деле ее будет недостаточно, и она [Украина] останется целью России именно из-за этой фальшивой защиты", - считают эксперты. Они утверждают, что подобная политика со стороны Запада может спровоцировать войну в будущем.

"В конечном итоге США и союзники по НАТО могут сделать очень мало, чтобы действительно гарантировать безопасность [Украины] - что бы они ни говорили", - резюмирует издание. "Даже если они [гарантии] предлагаются в формате членства в НАТО, они не будут вызывать доверия", - пишет Politico, подчеркивая, что обещания Запада "окажутся неубедительными и вряд ли послужат сдерживающим фактором".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Запад предаст Киев, если не предоставит украинской стороне гарантии безопасности в ходе текущего саммита НАТО в Вильнюсе. Позднее агентство Reuters сообщило о том, что гарантии безопасности для Украины согласовываются не в рамках Североатлантического альянса, а на уровне стран Группы семи. По данным агентства, это связано с нежеланием США смешивать вопросы перспектив Украины относительно членства в НАТО и гарантий безопасности для Киева на саммите альянса в Вильнюсе. Генсек блока Йенс Столтенберг сообщил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал о том, что "двери альянса остаются открытыми". 

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