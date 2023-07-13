Песков прокомментировал возможность ответного применения кассетных бомб в зоне СВО

Вопрос об ответных мерах на поставки кассетных боеприпасов Украине является прерогативой Министерства обороны РФ, заявил в среду, 12 июля, в ходе брифинга пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры, какие именно контрмеры — это исключительно прерогатива Министерства обороны», — заявил он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, а их номенклатура шире и разнообразнее чем у Соединенных Штатов.

«В случае поставки Соединенными Штатами кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против вооруженных сил Украины», — сказал Шойгу журналистам 11 июля.

Ранее, 7 июля, США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ. Свое решение Соединенные Штаты аргументировали недостатком обычных типов боеприпасов для передачи и необходимостью нарастить их производство.

10 июля стало известно, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны. Между тем официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.