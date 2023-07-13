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Известия.ru

NYT сообщила о дебатах в Белом доме по поводу передачи ATACMS Киеву

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом 11 июля сообщила газета The New York Times.

«Два американских чиновника и один европейский чиновник описали тихие дебаты в администрации Байдена по поводу того, отправлять ли хотя бы несколько управляемых ракет класса «земля – земля», которые зарезервированы для других угроз безопасности», — написало издание.

Газета отмечает, что Украина давно настаивает на поставке таких ракет. Однако Пентагон пока считает, что ей в настоящее время не нужно такое вооружение.

При этом авторы материала напомнили, что Франция, так же как и США, в прошлом отказывалась от поставок дальнобойных ракет, однако 11 июля президент республики Эммануэль Макрон сообщил, что принял решение передать их Украине. По его словам, Париж придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Киеву защищать свою территорию.

Ранее, 29 июня, газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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