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РИА Новости

Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ"

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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Директор СВР Нарышкин заявил об аналогиях между Курской битвой и контрнаступлением ВСУ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аналогии между попыткой гитлеровского реванша на Курской дуге в июле 1943 года и нынешним украинским контрнаступлением просматриваются очень ясно, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Аналогии с так называемым "контрнаступом" со стороны Вооруженных сил Украины в июне-июле 2023 года просматриваются, и очень ясно", - сказал Нарышкин на пресс-конференции в среду.

"В 1943 году Гитлер мечтал о реванше за поражение в Сталинградской битве. И Гитлер и его генералы довольно долго готовили контрнаступление, "контрнаступ", который начался в июле 1943 года", - отметил Нарышкин.

По его словам, подготовка к Курской битве со стороны вермахта "шла долго, она откладывалась".

Сначала наступление вермахта планировалось на весну 1943 года, потом внутри германского генералитета возникли сомнения в готовности начать его - делались ссылки на распутицу, на необходимость подождать, пока просохнет земля и тяжелые немецкие танки смогут до конца использовать свои возможности на поле боя, добавил Нарышкин.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.

Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.

В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".

На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло 12 июля 1943 года. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление германских войск.

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