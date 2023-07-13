Германия разместит в Литве бригаду бундесвера

Как заявил 12 июля Борис Писториус, министр обороны Германии, Литва и ФРГ к октябрю этого года разработают дорожную карту по размещению бригады бундесвера в прибалтийской республике.

"К четвертому кварталу 2023 года Германия и Литва вместе разработают дорожную карту для распределения соответствующих обязанностей, шагов и временных рамок для размещения боеспособной бригады в Литве", — сообщил в Twitter-аккаунте минобороны Германии Писториус после встречи с Арвидасом Анушаускасом, своим литовским коллегой.

В июне немецкий министр обороны сообщил, что Германия для усиления восточного крыла НАТО готова направить в Литву на постоянной основе боеспособную бригаду в количестве 4 тысяч бойцов.

В последние годы Россия не раз заявляла о небывалой активности НАТО у западных границ. Североатлантический блок расширяет деятельность, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием в Европе сил блока. В Кремле говорили, что Россия никому не угрожает, но действия, опасные для ее интересов, без внимания не оставит.