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ТАСС

МО Нидерландов: обучение украинских пилотов управлению F-16 займет до восьми месяцев

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Истребитель F-16B
Истребитель F-16B ВВС Нидерландов.
Источник изображения: www.defenseindustrydaily.com

По словам главы ведомства Кайсы Олленгрен, "Вашингтон не тянет" с решением, стороны сперва хотят посмотреть, как будет идти процесс обучения

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16 займет от шести до восьми месяцев. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен, выступая на публичном форуме НАТО, который проходит на полях саммита альянса в Вильнюсе.

"По F-16 мы начали движение в сторону подготовки [пилотов]. Если вы обучаете украинских пилотов, инженеров и другой персонал [обращению] с F-16, то в перспективе они должны воспользоваться ими. Но для этого требуется отдельное решение, поскольку это американская система. Когда Вашингтон дал зеленый свет на подготовку, то мы начали реализовывать соответствующие меры. Но для передачи [истребителей] нужно отдельное решение со стороны Вашингтона, это следующий шаг", - сказала она.

Олленгрен заявила, что "Вашингтон не тянет" с решением, стороны сперва хотят посмотреть, как будет идти процесс обучения. "Мы думаем, что обучение для пилотов может занять от шести до восьми месяцев. А сколько [потребуется времени] для инженеров и другого персонала, мы еще не знаем", - добавила министр. - Это зависит от их уровня владения [английским] языком и опыта". Глава Минобороны Нидерландов указала, что обучение украинских военных летчиков полетам на F-16 начнется в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии. 

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