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Интерфакс-АВН

Черноморский флот РФ усилили новым ракетным кораблем-носителем "Калибров"

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Малый ракетный корабль "Циклон"
Малый ракетный корабль "Циклон".
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль (МРК) "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе в Керчи, пополнил состав Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Сегодня в г. Керчь, на судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нём Андреевского военно-морского флага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прошла под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

"Эта церемония стала своеобразной отправной точкой службы МРК "Циклон" и его экипажа. Приказом главкома ВМФ корабль зачислен в состав Черноморского флота", - сообщили в министерстве.

"Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота", - сказал на церемонии Евменов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным Минобороны РФ, для Керченского судостроительного завода МРК "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
ЧФ
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