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Военное обозрение

Bloomberg: военные самолеты КНР совершили крупнейший за последние месяцы вылет к Тайваню

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Источник изображения: topwar.ru

НОАК провела очередные крупные военные учения вокруг острова Тайвань. На этот раз в маневрах участвовало наибольшее за последние месяцы количество китайских боевых самолетов, пишет Bloomberg.

В материале говорится, что авиация НОАК в составе 32 самолетов пересекла срединную линию в Тайваньском проливе, проведенную США в 1954 году. При этом крылатые машины в ходе текущих учений действовали совместно с боевыми кораблями ВМС Китая.

Американские журналисты напомнили, что китайские военные активизировали вылеты к острову, который Пекин считает своей территорией, после посещения Тайбэя тогдашним спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. В то же время в текущих маневрах было задействовано самое большое количество боевых самолетов за последние три месяца.

Эксперты из Bloomberg считают, что данный всплеск активности ВВС НОАК был вызван недавним визитом представителей Республиканской партии США на остров, которые прибыли в Тайбэй 3 июля с пятидневным визитом.

Сообщается, что тайваньские военные внимательно следили за маневрами самолетов и кораблей НОАК. В боевую готовность были приведены береговые ракетные комплексы.

По мнению американских экспертов, регулярные налеты китайской авиации на Тайвань призваны не только продемонстрировать силу и решительность НОАК, но и изрядно измотать немногочисленные войска потенциального противника. Армия Тайваня с августа прошлого года практически постоянно находится в состоянии полной боевой готовности, что негативно влияет не только на морально-волевые качества солдат, но и на общественное мнение на самом острове.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
Военные учения
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