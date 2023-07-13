Зеленский: Украина получит от Германии дополнительные комплексы Patriot и ракеты к ним

По словам украинского лидера, на встрече с канцлером ФРГ он также обсуждал гарантии безопасности для Киева на пути в НАТО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Киев получит от Берлина дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и ракеты к ним. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, на встрече с Шольцем также обсуждались гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

Ранее Зеленский жаловался, что Украина оказалась в очереди за ЗРК Patriot.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что украинские войска почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указывал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.