Войти
ЦАМТО

Турция может получить новые истребители F-16V

463
0
0
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V)
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 12 июля. В рамках саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал "зеленый свет" Швеции на вступление в НАТО.

Как сообщает Scramble Magazine, для тех, кто внимательно следит за развитием событий и политическим курсом Турции, заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана о том, что "администрация США намерена разрешить передачу истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом", не стало сюрпризом.

Еще в феврале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен публично подтвердил, что администрация Байдена поддерживает возможную продажу истребителей F-16 Турции. Теперь процесс набирает обороты после того, как Р.Эрдоган согласился снять свое вето на вступление Швеции в НАТО.

В октябре 2021 года правительство Турции запросило у США закупку 40 новых F-16 в конфигурации Блок.70/72 "Вайпер" и пакетов модернизации "Вайпер" для 79 имеющихся F-16 Блок.50/50+ "Файтинг Фалкон". Сделка оценочной стоимостью 20 млрд. долл. также предусматривала поставку 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 авиабомб.

В середине мая этого года ВВС Турции получили первый F-16 Блок.30, который был модернизирован с помощью разработанного местной компанией Turkish Aerospace Industries (TUSAS) комплекта по проекту Ozgur. Модернизированные по проекту Ozgur F-16 теперь могут применять боеприпасы местного производства, к чему турецкая оборонная промышленность стремилась в течение продолжительного времени.

Хотя модернизация Ozgur, в первую очередь, предназначена для F-16 версий Блок.30 и Блок.40, потенциально такой комплект также может быть установлен и на самолеты F-16 Блок.50 в случае, если Конгресс США заблокирует передачу комплектов модернизации "Вайпер".

По оценкам журнала Scramble Magazine, если Конгресс США одобрит продажу Турции новых F-16V и комплектов для модернизации "Вайпер", Греция получит окончательное разрешение на покупку до 24 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Турция
Швеция
Продукция
F-16
F-35A
Компании
TAI
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
21.10.2022
Анкара ищет шведской любви
26.07.2022
Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России
20.05.2022
Эрдоган заблокировал расширение НАТО. Названа причина
17.08.2020
«Ущерб нацбезопасности»: как ОПК США страдает из-за Турции
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
21.03.2013
Турция намерена создать свой первый истребитель совместно с Швецией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта