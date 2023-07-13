Турция может получить новые истребители F-16V

ЦАМТО, 12 июля. В рамках саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал "зеленый свет" Швеции на вступление в НАТО.

Как сообщает Scramble Magazine, для тех, кто внимательно следит за развитием событий и политическим курсом Турции, заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана о том, что "администрация США намерена разрешить передачу истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом", не стало сюрпризом.

Еще в феврале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен публично подтвердил, что администрация Байдена поддерживает возможную продажу истребителей F-16 Турции. Теперь процесс набирает обороты после того, как Р.Эрдоган согласился снять свое вето на вступление Швеции в НАТО.

В октябре 2021 года правительство Турции запросило у США закупку 40 новых F-16 в конфигурации Блок.70/72 "Вайпер" и пакетов модернизации "Вайпер" для 79 имеющихся F-16 Блок.50/50+ "Файтинг Фалкон". Сделка оценочной стоимостью 20 млрд. долл. также предусматривала поставку 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 авиабомб.

В середине мая этого года ВВС Турции получили первый F-16 Блок.30, который был модернизирован с помощью разработанного местной компанией Turkish Aerospace Industries (TUSAS) комплекта по проекту Ozgur. Модернизированные по проекту Ozgur F-16 теперь могут применять боеприпасы местного производства, к чему турецкая оборонная промышленность стремилась в течение продолжительного времени.

Хотя модернизация Ozgur, в первую очередь, предназначена для F-16 версий Блок.30 и Блок.40, потенциально такой комплект также может быть установлен и на самолеты F-16 Блок.50 в случае, если Конгресс США заблокирует передачу комплектов модернизации "Вайпер".

По оценкам журнала Scramble Magazine, если Конгресс США одобрит продажу Турции новых F-16V и комплектов для модернизации "Вайпер", Греция получит окончательное разрешение на покупку до 24 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".